Критика Зеленського: іноЗМІ пишуть, до чого тут Медведчук

Захід все голосніше критикує президента України Володимира Зеленського, зокрема через репресії щодо голови політради партії ОПЗЖ, народного депутата Віктора Медведчука. Про це пише індійський сайт The Times Hub.

«Forbes висуває до Зеленського цілий список претензій — це неповага до прав іноземних інвесторів, офшорний скандал через викриття „Досьє Пандори“ та репресії проти Віктора Медведчука. Загалом усе це означає, що на Заході критика Зеленського звучить голосніше — за всіма вищезгаданими пунктами, а також за незаконну заборону трьох телеканалів», — йдеться у публікації.

Нагадаємо, 12 жовтня Печерський районний суд ухвалив рішення про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту Медведчуку за новою підозрою до 7 грудня. Сам Медведчук заявив, що продовжить боротьбу із нинішньою владою незалежно від того, наскільки посиляться репресії щодо нього. Він наголосив, що разом із ОПЗЖ продовжуватиме захищати інтереси українського народу.

«Прокурори нехай не переймаються. Все взяв, до всього готовий, все робитиму, як буде встановлено законом, але при цьому далі продовжуватиму боротися з цією владою, так, як і боровся. Власне кажучи, так, як бореться і боротиметься партія», — підкреслив Медведчук.

Раніше народний депутат від ОПЗЖ Ренат Кузьмін розповів, як представники ГБР повісткою викликали Медведчука нібито для ознайомлення з матеріалами давно вже закінченої кримінальної справи про державну зраду та порушення правил ведення війни. Водночас, за словами політика, представники ОДП, порушуючи закон, спробували вручити Медведчуку нову підозру у державній зраді та сприянні тероризму, проте його адвокати не дали прокурорам зробити це.

8 жовтня Генеральна прокуратура та Служба безпеки України оголосили нову підозру у держзраді та сприянні тероризму Віктору Медведчуку. Звинувачення пов'язані зі зривом постачання вугілля в Україну з ПАР та сприянням постачанню палива з окупованих територій Донецької та Луганської областей у 2014 році.

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