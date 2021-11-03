«Лікар у заторі думає про 33-річного здорового хлопця, який помер у реанімації»: Станіслава Гапонова про протести антивакцинаторів

Про те, що відбувалося під час протесту антивакцинаторів у Києві, написала Головний менеджер з інфекційного контролю у Медичній мережі «Добробут» Станіслава Гапонова у своєму блозі у Facebook

«Я коли-небудь напишу розповідь, або повість. Або роман. Про свою роботу, про пандемію ковід, про лікарів і пацієнтів А фабула його буде така. Головна героїня, лікар, їде на роботу і думає про 33-річного здорового хлопця, який помер минулого тижня в реанімації клініки, де вона працює, у нього була 100% поразка легень, і тут дорогу її машині перекриває натовп антивакцинаторів, вони сміються, розмахуючи плакатами, показують, що нікого не пропустять. Там же знаходиться машина, швидкої допомоги, в якій реанімують пацієнта з дихальною недостатністю. Це літній чоловік. Він ще може говорити. З ним дочка. Він каже їй — бачиш, я ж просив зробити мені щеплення…

Так, я обов'язково про все це напишу. Коли вийду на пенсію. А поки що я їду на роботу… вже 1,5 години.."

Нагадаємо, раніше лікар Михайло Сидоренко емоційно прокоментував ситуацію в лікарнях, де, за його словами, ліжка перетворилися буквально на конвеєри для трупів. А народний депутат Вікторія Сюмар вважає, що через провалену вакцинацію Україна за місяць може втратити людей більше, ніж у ході війни з Росією.

Раніше повідомлялося, що через продаж підроблених сертифікатів в Україні страждають ті, хто отримав справжні документи.

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