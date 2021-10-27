Через ідіотів порушуються права тих, хто щепився і отримав справжні документи, — Тетяна Мокріді

Майже щодня в Україні зростає показник захворюваності на COVID-19. Кількість інфікованих і померлих — одна з найбільших за весь час пандемії. Журналіст Тетяна Мокріді має свою версію того, чому ситуація катастрофічна.

«Вірус смерті.

Коли військова техніка в Бергамо (Італія) вивозила трупи померлих від COVID, було дуже моторошно. Пандемія тільки почалася, Італія ховала переважно тих, хто давно перетнув за українськими мірками середній життєвий вік. Засвіти йшли по 1000 чоловік за добу. Вакцин ще не було, їх чекали як дива, а машини стояли в черзі до крематоріїв.

Пройшло більше року, у світі проходить активно вакцинація.

А що у нас? У нас магніти від чіпів, які начебто вживляють при вакцинації, бо якийсь монстр може натисканням однієї кнопки вбити всіх вакцинованих у світі.

В Україні продають підробленні COVID-сертифікати в інтернеті, більше того, це додаткова опція від багатьох турагентств. Логіка у деяких українців залізна: безкоштовно не вколюся, а за «підробку» готовий викласти 2700 грн. А потім буде потім… Людина, яка купила ковідні документи, навіть не думає про те, що щеплення протягом року зробити вже неможливо.

А ще у нас в країні є фейкова діджиталізація. Бо для не лохів зробили навіть ще одну «Дію», де легко підтягуються COVID-сертифікати.

Мені тут інколи пишуть антивакцинатори про свободу та права. Так я відповім: через вас порушуються мої права і всіх тих, кто щепився і отримав справжні документи. Як діти ходитимуть до школи, як будуть проводитися планові операції в лікарнях, як працюватиме транспорт, як ми будемо відпочивати і подорожувати? Як будуть дивитись на нормальних людей з офіційними документами при перетині кордону в інших країнах?

Україні просто не вірять, нас не розуміють. Колись на президентських виборах-2004 в Україні один з європейських спостерігачів на мою розповідь про те, що в скриньку для голосування можуть вкинути фальшиві бюлетені, здивовано запитав: «А навіщо?»

Так, між нами і світом — прірва. Більшості українців плювати на закони, інших людей. Загальна маса таких. І саме через них ми ніколи ні в чому не вигребемо.

Я не розумію тих, хто свідомо обирає смерть… Магніт і фейкосертифікат і на тому світі — це шлях до пекла.

Світла пам"ять всім тим, хто пішов від вірусу і не дочекався вакцини.

Мені зараз знову моторошно, бо ми переплюнемо Італію…

Так, кожен має право на життя. Але інколи люди свідомо обирають смерть. Це теж їхнє право.

Цей пост не стосується тих, хто не щепився через медичні застереження.

P. S. На фото вимірювач розуму…

P. P. S. Пропоную Міністерству охорони здоров'я України в статистиці серед смертей вказувати кількість невакцинованих", — написала Тетяна Мокріді.

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