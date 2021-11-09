12 листопада 2021

Всесвітньо відомий скульптор Франсуа Огюст Рене Роден, який народився 12 листопада 1840 року в Парижі в сім'ї бідного чиновника і твори якого добре знайомі кожній інтелігентній людині, що поважає себе, тричі з тріском провалював вступ до Школи витончених мистецтв.

Йому було 17 років і він не бачив свого майбутнього без роботи над бронзовими статуями. Але всі його спроби здобути професійну освіту закінчувалися невдачею. Цілком зневірившись, Роден понад 10 років заробляє на життя декоративною кам'яною кладкою та виготовленням декоративних скульптур для багатих паризьких особняків. Але своєї мрії не залишає. Він самостійно вивчає творчість Рубенса та Мікеланджело. Він з головою поринає у «Божественну комедію» великого Данте. Він живе надією на те, що суспільство нарешті визнає його роботи та гідно їх оцінить. Але роки минають, а створити щось помітне та значуще скульптору все не вдається і не вдається.

Родену було вже 34, коли він спробував представити на паризькому Салоні свою першу відому роботу «Людина зі зламаним носом». Але його заявку було відхилено. Якби в той момент хтось сказав Родену, що на Всесвітній виставці 1900-го року в Парижі для його скульптур буде виділено цілий павільйон, він, напевно, і сам у це не повірив би.

До 1900-го року було так далеко, і за цей час йому ще довелося довести всім свою творчу спроможність, працюючи над прикрасою громадських пам'яток у Брюсселі, споруджуючи в Кале пам'ятник жертвам короля Англії Едуарда III, створюючи скульптурні композиції «Мислитель», «Поцілунок», «Єва», які не відразу, але згодом визнавалися спочатку визначними, потім знаменитими, а потім і зовсім геніальними.

Майже все своє життя Огюст Роден працював над легендарними «Брамами пекла», на створення яких його надихнула все та ж «Божественна комедія» Данте. У пошуках ідей він відвідує Генію, Флоренцію, Рим, Неаполь, Венецію. Він шукає нові образи, що відповідають його баченню біблійних символів. І часом зустрічає їх у найнесподіваніших місцях. У тому числі під час своїх неприборканих любовних пригод. Критики закидають йому зайву правдоподібність. Скульптура «Переможені», виставлена в Парижі в 1877 році, стала приводом для звинувачень Родена в тому, що він зробив зліпок на живій людині. Але це було не так.

На жаль, його найбільший витвір — «Брама пекла», замовлений в 1880 для Музею декоративного мистецтва в Парижі, так і залишився незакінченим. Огюст Роден помер 17 листопада 1917 року у своєму будинку в паризькому передмісті, залишивши на згадку про себе безліч геніальних робіт, по-справжньому оцінених лише наприкінці його життя.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.