- 06:20 «Практично всі учасниці вже закохані в Алекса»: телеведучий Григорій Решетнік про нового героя «Холостяка» та фінал «Холостячки»
- 18.11 23:29 Рекордне зростання цін: скільки може коштувати сало на свята
- 18.11 22:49 Українські прикордонники запобігли спробі незаконного в'їзду 15 іноземців із Білорусі
- 18.11 22:12 Лещенко дізнався за півгодини до брифінгу: все, що відомо про замах на міністра
- 18.11 22:11 Кейт Міддлтон та принц Вільям відвідали виступ Королівського вар'єте — разом із родичами герцогині
- 18.11 21:41 Голубовська пояснила, кому потрібно зробити третю дозу вакцини
- 18.11 21:35 Українка з UFC Мороз порадувала шанувальників міні-танцем у сексуальному бікіні
- 18.11 21:11 У Києві бездомний знайшов частини тіла у смітнику: що відомо
- 18.11 20:29 «Справа Лероса»: суд обрав запобіжний захід нардепу
- 18.11 20:27 Замість тата — дядько з «Реалу»: дочці Кріштіану Роналду влаштували на 4-річчя розкішну вечірку
- 18.11 19:56 Мінімальна з 1 грудня та індексація у березні: яким категоріям підвищать пенсію
- 18.11 19:31 З правом застави: суд відправив лідера антивакцинаторів Стахіва під арешт на 2 місяці
Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1994
Скульптор: Antonio Ramos
Розмір: 45×42 cm
Лімітована серія 2500 виробів Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
У Міжнародний чоловічий день, що відзначається 19 листопада в багатьох країнах, я вирішив згадати найкоротшу з мені відомих японських притч.
Відчуваючи близький догляд, легендарний самурай попросив покликати сина. «Я відкрию два секрети, які дозволять тобі стати успішним та щасливим. Перший: завжди тримай слово. Якщо ти пообіцяв щось зробити, розбийся повністю, але обіцянку свою виконай. Це має відрізняти тебе від інших. І другий секрет: ніколи нікому нічого не обіцяй…»
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Шукайте диплом та трудову: як студентам 80-х та 90-х домогтися включення навчання до трудового стажу
- Ду ю спік ідиш? - Єс, ой вей!..
Вітер: 5 м/с 3х
Тиск: 745 мм