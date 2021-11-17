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«Порцелянові» історії
19 листопада 2021
ФІГУРКА ДНЯ.</br> «Порцелянові» історії.</br> 19 листопада 2021
ПРОЩАННЯ САМУРАЯ

Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1994
Скульптор: Antonio Ramos
Розмір: 45×42 cm
Лімітована серія 2500 виробів

Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»

У Міжнародний чоловічий день, що відзначається 19 листопада в багатьох країнах, я вирішив згадати найкоротшу з мені відомих японських притч.

Відчуваючи близький догляд, легендарний самурай попросив покликати сина. «Я відкрию два секрети, які дозволять тобі стати успішним та щасливим. Перший: завжди тримай слово. Якщо ти пообіцяв щось зробити, розбийся повністю, але обіцянку свою виконай. Це має відрізняти тебе від інших. І другий секрет: ніколи нікому нічого не обіцяй…»

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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