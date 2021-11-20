26 листопада 2021

Було це давно. Юний помічник фермера на ім'я Том поволі прогулювався зеленим луком, залитим сонячним промінням, неподалік свого сільського будинку в Ірландії. І раптом він побачив лепрекона (лепрекон — це маленького зросту чарівник, що виконує бажання). Притулившись до паркану, той міцно спав. Том не міг повірити на власні очі.

Так, бабуся з дідусем розповідали йому історії про феїв і гномів, але він завжди думав, що це були тільки казки. А тепер перед ним був справжній лепрекон у плоті. Тому залишалося тільки зловити лепрекона, і тоді казкова істота змушена була показати йому, де зариті незліченні скарби. Для бідного сільського хлопця це був єдиний шанс змінити своє життя на краще. Том схопив гнома. Прокинувшись, той зрозумів, що відступати нікуди. Він приречено зітхнув і погодився провести Тома в гущавині лісу. До дерева, під яким були закопані незліченні багатства лепреконів.

Але Том поспішно забув прихопити з собою лопату і тачку, за допомогою яких він міг би відкопати скарб і привезти його до себе на ферму. Том був пригнічений: довкола не було нічого, чим міг би викопати скарби. І тоді він вигадав ось що. Після того, як лепрекон показав йому заповітне дерево, хлопець дістав із кишені червону стрічку і прив'язав її біля основи дерева. Тепер він точно знав, що ця мітка приведе його назад на те саме місце після того, як він збігає додому за тачкою і лопатою. Правда, перш ніж відпустити лепрекона, Том зажадав, щоб той пообіцяв йому не прибирати мітку з дерева. Том добре знав, що чарівні істоти не вміють брехати чи порушувати дану цю комусь обіцянку.

Після того, як гном погодився, Том звільнив його і подався додому. Він побіг на ферму і швидко повернувся назад з великою тачкою і лопатою. Йому страшенно хотілося нарешті розбагатіти та здійснити всі свої мрії. Але коли Том підійшов до того самого місця, на нього чекало розчарування. Ні, лепрекон не торкнувся стрічки. Адже він обіцяв не робити цього і слово своє дотримав. Він просто пов'язав такі самі червоні стрічки на стовбурах сотень інших дерев.

У Всесвітній день інформації, що відзначається 26 листопада, мені хотілося цією старовинною ірландською притчею змусити всіх нас ще раз задуматися над тим, як легко можна, навіть не спотворюючи фактів, ввести в оману довірливу читацьку аудиторію.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.