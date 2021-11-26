Чорна п'ятниця: що це за день і про що важливо пам'ятати

В Україні, як і у всьому світі, стартував розпродаж року — «чорна п'ятниця». Так називають п'ятницю після Дня подяки у США.

Звичай влаштовувати розпродажі в цей день встановився ще в ХІХ столітті, а термін «чорна п'ятниця» з'явився в 1966 році і спочатку вживався в основному на Східному узбережжі США. Через те, що День подяки припадає на четвертий четвер листопада, «чорна п'ятниця» випадає в проміжок часу з 23 по 29 листопада.

Що можна купити у «чорну п'ятницю» в Україні? Насамперед про розпродажі заявляють магазини (у тому числі й онлайн), що реалізують техніку — побутову, комп'ютери, телефони та аксесуари. Не відстають від них продавці одягу, товарів для дому та багатьох інших товарів. Тим більше, що незабаром різдвяні та новорічні свята, тож подарунки до них теж будуть дуже актуальними.

Втім, щоб шопінг був продуктивним і не руйнівним, до нього варто заздалегідь підготуватися.

По-перше, чітко визначити, які саме товари вам потрібні, заздалегідь промоніторівши ціни на них у різних торгових мережах або онлайн-магазинах. Так ви зможете вибрати не тільки відповідну вам ціну, але і не станете жертвою несумлінних рекламників, що обіцяють великі знижки, а насправді не знижують ціни на товари.

По-друге, взяти себе в руки і спробувати не робити імпульсивні покупки, піддавшись азарту «чорної п'ятниці». Краще заздалегідь визначити суму, яку ви можете витратити на товари, які збиралися давно купити, але очікували вигідніших вам цін.

І по-третє, пам'ятайте, що зараз у великі торгові центри вхід дозволено людям із ковід-сетрифікатами чи негативними ПЛР-тестами. Якщо у вас немає документів, краще зробити замовлення онлайн.

Як писали «ФАКТИ», в Україні змінилися споживчі настрої населення. Цього року українці планують купувати у «чорну п'ятницю» здебільшого одяг та взуття, а не техніку, як у минулі роки.

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