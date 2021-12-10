17 грудня 2021

Ще давньогрецький філософ Геродот стверджував, що «справи людські завжди бути вдалими не можуть». Чесно кажучи, кожен з нас, напевно, на собі відчув це його судження, навіть не знаючи, кому першому воно належало.

Адже справа не у тому, що успіх нерідко нам зраджує. Природний, слід визнати процес. Справа у тому, як ми до цього ставимося. Опускаємо руки. Поспішаємо робити висновок у тому, що «все пропало». Або, відштовхнувшись від провальної ситуації, починаємо шукати вихід. І нерідко він приводить нас до успіху, про який ми раніше і мріяти не наважувалися. Якби одного дня не зіткнулися з тим, що називається невдачею, провалом або, не приведи Господи, повним крахом.

Найвеличніший баскетболіст усіх часів і народів Майкл Джордан, не будучи філософом, тим не менш, сказав з цього приводу те, з чим важко не погодитися: «Ти не програв доти, доки не здався…» Скажіть, що він не правий.

Якось хтось придумав відзначати Міжнародний день невдахи. Кажуть, що це сталося у Фінляндії багато років тому. І з того часу це, з дозволу сказати, свято відзначається у десятках країн щороку. Причому цього року він припав якраз на 17 грудня. Тільки не поспішайте робити висновок про те, що сьогодні день призначений виключно для смутку. Ні, ні і ще раз ні! Навіть навпаки. Цей день — найкраща нагода для того, щоб згадати: саме з невдачі для багатьох відомих людей починався їхній шлях до успіху. Ну, ось лише кілька яскравих прикладів.

Полковник Харланд Девід Сандерс, який майже у 70 років вирішив продавати смажених курчат, приготованих за особливим рецептом, довго не міг переконати власників сотень ресторанів у тому, що цей бізнес може бути успішним. Але потім переконав. І наразі його портрет є у десятках тисячах закладів KFC у всьому світі.

Перший контракт Мерилін Монро з Colambia Pictures був розірваний через те, що продюсерам здалося: вона недостатньо красива та талановита, щоб стати по-справжньому популярною актрисою. Монро довела їм протилежне — і стала однією з найвідоміших акторок Голлівуду.

Стівена Спілберга тричі не приймали до вищого навчального закладу його мрії — до Університету Південної Каліфорнії. Ну і що? Це завадило йому стати одним з найуспішніших кінорежисеров у світі?

Альберт Ейнштейн почав говорити лише у 4 роки, а писати — у 7 років. Деякі шкільні вчителі називали його «загальмованим» і навіть «розумно відсталим». Цим недоумкам було невтямки, що у нього просто була особлива форма мислення. І це потім підтвердилося здобуттям Нобелівської премії з фізики.

Джоан Роулінг після розлучення довгий час була безробітною. Вона змушена була виховувати доньку, отримуючи соціальну допомогу. Поки Господь не спонукав її написати свій перший роман про Гаррі Поттера. Сьогодні вона відома усьому світу як письменниця, яка вперше заробила мільярд доларів на написанні книг.

Опру Уїнфрі з її першої телевізійної посадою звільнили зі скандалом. Спрочатку здалося, що вона, бачите, не вписується у формат телепередач. Але наполегливу дівчину це не зупинило, не змусило відмовитися від поставленої мети. І вона свого досягла — стала однією з найуспішніших ведучих, королевою телевізійних ток-шоу. І, між іншим, мільярдером стала також.

Цей список я міг би продовжувати до нескінченності. Ось тільки не впевнений, чи це потрібно робити. Адже головне не перерахувати всіх тих, хто зі своїх невдач зумів здобути уроки, що дозволили згодом досягти неймовірних успіхів. Головне — вірити у власні сили і не зупинятися ні на мить. Хтось вельми недурний сказав, що невдахи вірять в удачу, а щасливі люди — у себе. Тоді що нам заважає робити так само?

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. І удачі, звичайно. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.