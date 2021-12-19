38.34 / 39.02 40.12 / 40.95
Київ: -7
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Медове печиво на Миколая: рецепт улюблених ласощів дітлахів

5:45 19 грудня 2022
рецепт

19 грудня на День святого Миколая дітям пекли традиційні солодощі — пряники «миколайчики». Вони могли бути маленькими — за розміром дитячої долоні чи півметровими, як робили у Полтавській області. Про це розповіла етнограф Олена Громова.

«Миколайчики» випікали у найрізноманітніших формах: вершники, коні, панночки, янголята, серця, фігурки Миколая, чобітки, ялинки. Завдяки меду випічка довго зберігалася.

Обрядове медове печиво (пряники) на свято Миколая

  • Яйця — 3 шт.;
  • Мед — 3 ст.
  • Масло — 150 г;
  • Олія — 3 ст. л.;
  • Цукор — 1,5−2 склянки;
  • Молоко — 1 ст. л. молока.
  • Сода — 3 ч. л. гашеним оцтом;
  • Борошно — 4−6 склянок.

Всі інгредієнти, крім борошна та соди змішати, підігріти на водяній бані. У теплу масу додати погашену соду та борошно, щоб тісто було еластичним. Залишити на 2 години на холоді, розкатати до 0,5 см. Вирізати пряники потрібної форми, змастити яйцем, випікати в печі або духовці при 180 градусах. Перед тим, як ставити випікатися, печиво можна прикрасити маком, горіхами, родзинками.

Про інші смачні рецепти до свята та звичаї на день Миколая у статті Чому святого Миколая вважали другим після Бога: історія та традиції зимового свята.

Фото pixabay.com

469

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Соцдопомога

З 1 січня в Україні припиняється автоматичне нарахування соцвиплат: що це означає і що потрібно зробити отримувачам

боєць

Швидкого закінчення війни не буде: спадкова відьма розповіла, коли можна чекати на перемогу України

бачок

Пластикова пляшка у зливному бачку: простий трюк, завдяки якому туалет довго радуватиме вас чистотою

Холостяк

«Я відпускаю тебе»: несподіване рішення Холостяка

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту