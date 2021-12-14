Фігурка дня. «Порцелянові історії». 21 грудня 2021

21 грудня 2021

Сьогодні, друзі мої, я розповім вам найцікавішу історію про одного знаменитого англійця, який народився цього дня, 21 грудня 1682 року, в Лондоні. Прославився Джек Рекхем не винахідництвом і талантами в літературі чи мистецтві. Ні. Всі ці високі матерії були чужі йому від народження. Славу йому принесли піратські, якщо можна так сказати, подвиги, здійснені у Карибському морі та біля південно-східного узбережжя Сполучених Штатів під час так званого «Золотого віку піратства» (1650 — 1725).

Оскільки піратами не народжуються, а стають, довелося і Джеку Рекхему на прізвисько «Каліко Джек» (або Ситцевий Джек, прозваний так через пристрасть до штанів з яскравої тканини Каліко, яку возили з Калькутти) пройти школу піратської майстерності у відомого Карибського пірата Чарльза Вейна. Учнем він був напрочуд здібним і тому досить швидко став правою рукою Вейна.

А коли новий губернатор Ямайки Вудс Роджерс оголосив помилування всім піратам, готовим скласти зброю та відмовитися від злочинного промислу, «Каліко Джек» — на відміну від багатьох своїх побратимів — помилування не прийняв і продовжив разом з Вейном грабувати іспанські та англійські торгові кораблі, вміло йдучи від переслідувачів, які наймалися губернатором.

Правда, коли капітан Вейн на якомусь етапі вирішив таки здатися на милість переважаючих сил губернаторської гвардії, Джек Рекхем висадив його на берег, а сам вирушив промишляти піратством.

Взагалі-то до великих піратів «Каліко Джека» не відносили ніколи. Він не міг зрівнятися з такими всіма визнаними авторитетами, як перелічені у Загальній історії піратів (1722) Чорна борода, Едвард Лоу, Чорний Барт, Робертс або навіть його наставник Вейн.

Але все-таки дослідникам того періоду Джек Рекхем запам'ятався деякими дивовижними речами. По-перше, саме він вигадав піратський прапор, відомий як «веселий Роджер». Тоді прапори були у багатьох піратів — зазвичай, чорні чи червоні з якимись символами них. Але саме чорний прапор Рекхема з білим черепом над двома схрещеними мечами набув всесвітньої популярності як «піратський прапор».

А ще «Каліко Джек» прославився тим, що у його команді служили дві жінки — випадок унікальний в історії піратства. Енн Бонні та Мері Рід нічим не відрізнялися від інших піратів. Ну, хіба що тільки великими грудьми і рідкісною безстрашністю, що демонструється в гарячих сутичках з моряками кораблів, у захопленні яких вони брали участь.

Джек Рекхем мав любовний роман з Енн Бонні. Мало того, вони навіть зверталися до губернатора з проханням анулювати колишній шлюб Бонні з її першим чоловіком — дрібним піратишкою, але отримали відмову. Закінчилася вся ця «історія кохання» досить плачевно. Під час атаки на піратський корабель найнятими губернатором мисливцями за піратами всі чоловіки сховалися у трюмі, надавши двом жінкам битися до останнього. Коли все закінчилося полоном піратів, Енн дозволили зустрітися з засудженим до страти «Каликою Джеком».

Вона йому на прощання сказала: «Мені шкода бачити тебе тут. Але якби ти бився, як чоловік, тебе не довелося б вішати, як собаку»… Джек Рекхем з усією своєю командою був повішений у Порт-Ройялі на Ямайці 17 листопада 1720 року.

Енн Бонні та Мері Рід уникли петлі на тій підставі, що обидві виявилися вагітними.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.