10 січня 2022

Колись це свято було лише народною традицією. Але з 2000 року воно набуло чинності закону. І наразі кожен другий понеділок січня уся Японія відзначає День повноліття (Сейдзін-но Хі). Саме сьогодні японські юнаки та дівчата, яким виповнилося 20 років, постануть на урочистих церемоніях перед своїми рідними та друзями і спробують відповісти на запитання, яке ставиться кожному з них: «Чого ви хочете досягти, ставши дорослими?»

Зазвичай звучать такі відповіді: «Я хочу знайти престижну роботу», або «Буду продовжувати сімейний бізнес і зроблю все для того, щоб батькова компанія процвітала», або «Я хочу вдало вийти заміж і жити у великому будинку», або «От зароблю багато грошей — і вирушу подорожувати світом, знайомлячись із культурою та звичаями інших народів»…

У День повноліття 20-річні юнаки та дівчата (а саме у 20 років в Японії стають повнолітніми) отримують права та обов'язки дорослих громадян. Відтепер можуть брати участь у виборах, несуть повну відповідальність перед законом, на них поширюється трудове законодавство. Ну, і, крім усього іншого, з 20 років молодим людям офіційно дозволяється курити та вживати спиртні напої.

Під час поїздки Японією сивобородий професор, який супроводжував мене, розповідаючи про традицію посвяти молодих людей у доросле життя, згадав одну старовинну японську притчу, присвячену цій події. Напередодні свого повноліття юнак прийшов до вчителя, щоб вислухати його настанови у зв'язку з такою важливою у житті кожного японця подією.

— У житті тобі доведеться зустрічатися з різними людьми. Є люди благородні, як коні, інші — підлі, як шакали. Хтось відважний, як тигр, хтось — боягузливий, як зайяць. Деякі прямодушні та сильні, як ведмеді гризлі, але зустрічаються і слизькі та спритні, як вужі. Дуже важливо від початку правильно будувати стосунки з кожним із них.



— Але як же бути, якщо всі вони такі різні? — запитав юнак. — Як не помилитися?

— Потрібно завжди цілитися трохи вище. Коли ти на човні прямуєш до іншого берега стрімкої гірської річки, ти завжди повинен брати трішки вище місця, якого прагнеш. Адже течія завжди зносить човен убік. Коли ти стріляєш з бойового луку, ти неодмінно повинен робити поправку на вітер — адже він обов'язково вплине на політ стріли. Так і з людьми: ти повинен думати про них краще, ніж вони спочатку здаються. Тільки тоді ти швидше за все матимеш рацію. Течія життя завжди вносить свої зміни. Тому постарайся цілитися вище…



Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.