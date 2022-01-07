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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2000
Скульптор: Francisco Polope
Розмір: 47×32 cm. Лімітована серія 500 виробів Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
Рівно 20 років тому телеканал ВВС провів соціологічне опитування, яке довело, що найбільшим британцем їхні співвітчизники вважають сера Вінстона Черчилля. Схоже, з того часу нічого не змінилося. Британці, та й не тільки вони, як і раніше, вважають його великим. Причому, не лише політиком, а й художником. Адже саме про нього Пікассо сказав, що «Черчилль став би видатним живописцем, якби не віддав перевагу політиці живопису». А ще він був по-справжньому великим письменником. До речі, тим, хто написав більше творів, ніж Вальтер Скотт і Чарльз Діккенс разом узяті! Але, звичайно ж, не лише за кількість написаних книг сер Вінстон у 1953 році був відзначений Нобелівською премією з літератури.
А ще він був чудовим муляром, який особисто брав участь у будівництві свого родинного особняка. А ще… Та чи мало якою видатною ще була ця дивовижна у всіх сенсах людина, яка у підсумковій шкільній атестації свого часу зайняла останнє (!) місце серед усіх учнів випускного класу і легко перенесла те, що батьки махнули на його освіту рукою. Він умів до всього ставитися філософськи. І, очевидно, це чимало допомагало йому з честю переносити численні життєві колотнечі, що випали на його долю. До речі, попри все це, а також на багаторічну пристрасть до міцних спиртних напоїв (особливо до вірменських коньяків) та кубинських сигар, Черчилль зберігав прекрасне здоров'я аж до 90 років. І похорон за особисто ним написаним сценарієм став одним з наймасштабніших в історії Великобританії.
Кажуть, що всьому досягнутому в житті сером Вінстоном Черчиллем сприяло чудове почуття гумору, яким він славився завжди. Наприклад, на засіданні парламенту одна надмірно екзальтована політична опонентка викрикнула на весь зал:
- Якби я була вашою дружиною, містере прем'єр-міністр, я підлила б вам у каву отруту!
- Якби ви були моєю дружиною, — заспокоїв її сер Вінстон, — я із задоволенням і сам би випив отруту.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.
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Вітер: 8 м/с 3х
Тиск: 740 мм