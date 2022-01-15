17 січня 2022

Рівно 80 років тому, 17 січня 1942 року, в американському місті Луїсвіллі, штат Кентуккі, народився Кассіус Марселлус Клей-молодший, якому судилося стати одним з найвідоміших боксерів в історії світового спорту. Це він (щоправда, вже під ім'ям Мухаммед Алі) завоює золоту медаль чемпіона Олімпійських ігор 1960 року. Це він буде абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі (у 1964−1966 та 1974−1978 роках). Це його авторитетні спортивні видання назвуть «Спортсменом століття». А його рекорди за кількістю переможених бійців за титул чемпіона світу у важкій вазі (21) та перемог за об'єднаний титул незалежно від вагової категорії (14) не будуть побиті протягом 38 років. Це його ім'я включать у Зал слави боксу (1987) та Міжнародний зал боксерської слави (1990).

А починав він своє фантастичне сходження до вершини світової слави напрочуд прозаїчно. Син домогосподарки з Одеси (!!) Клей та художника вуличних вивісок Кассіуса Клея на свій 12-й день народження купив собі червоний велосипед за гроші, зароблені миттям парт у Луїсвілльському університеті. І того ж дня велосипед у хлопця вкрали. Зустрівши місцевого поліцейського Джо Мартіна, заплаканий Кассіус сказав, що поб'є того, хто вкрав велосипед.

«Перш ніж когось побити, треба спочатку цьому навчитися», — сказав поліцейський і відвів задиристого пацана у спортзал, де тренував молодих боксерів. Вже через 6 тижнів у своєму першому ж аматорському поєдинку Кассу Клей здобув перемогу над хлопцем, який був і старшим, і досвідченішим за нього. Незабаром перемоги над суперниками стали вже справою для нього звичною.

Настав час гучних досягнень. Для того, щоб тільки перерахувати найвідоміші бої, в яких Кассіус Клей перемагав, довелося б забрати чимало часу. Скажу лише, що з медаллю чемпіона Олімпійських ігор 1960 Кассіус не розлучався ні вдень, ні вночі. До тих пір, доки не зіткнувся з проявом расизму, такого звичайного для жителів Луїсвілля того часу. Зайшовши у кафе перекусити, він отримав категоричну відмову: «Ми обслуговуємо тільки білих!» У серцях Кассіус викинув золоту олімпійську медаль у річку. І лише 1996 року президент МОК Хуан Антоніо Самаранч вручив великому спортсмену дублікат чемпіонської медалі.

Через відмову служити в американській армії Кассіус Клей (який на той час вже прийняв іслам Мухаммед Алі) був засуджений і позбавлений звання чемпіона світу з боксу. Але, зумівши після тривалої перерви повернутись на ринг, він знову став великим й непереможним. Його вмінню «порхати, як метелик, і жалити, як бджола» найвідоміші боксери часто не могли протиставити нічого. Він знову перемагав, перемагав, перемагав…

Але всьому приходить кінець. У 1994 році Джордж Форман повернув собі титул чемпіона світу, став найстарішим чемпіоном в історії. Алі тоді сказав: «Це здорово мене зачепило. Захотілося також повернутися. А потім я сказав собі: «Та гаразд, я все одно найвеличніший…» Найтяжчі боксерські поєдинки не пройшли для Алі безвісти. Майже 30 років він страждав на хворобу Паркінсона.

2 червня 2016 року він був госпіталізований до лікарні й наступного дня у віці 74 років тихо пішов в інший світ. У рідному Луїсвіллі на честь великого Алі назвали бульвар. Щороку десятки дорожніх знаків з ім'ям кумира викрадають його шанувальники.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.