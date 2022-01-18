20 січня 2022

Мабуть, немає нічого дивного у тому, що героєм нашої сьогоднішньої розповіді буде сир. Кому ж бути героєм у Всесвітній день любителів сиру, що відзначається 20 січня. Деякі археологічні знахідки та їхній хімічний аналіз вказують на те, що сир почали виробляти ще 8 тисяч років до нашої ери!

Існують навіть легенди, що пояснюють походження того чи іншого виду сиру. Наприклад, кажуть, що сир з пліснявою з'явився після того, як пастух, залишивши сир у печері, повернувся й виявив його вже покритою пліснявою. Але, як кажуть, голод не тітка. І спробувавши цей сир, він визнав його смак вельми привабливим.

Нині у світі існує близько 2 тисяч сортів сиру. Серед них найбільш популярними вважаються Пармезан, Горгондзола, Емменталь, Дор Блю, Рокфор, Чеддер, Камамбер, Бріт, Фета, Моцарелла та деякі інші. А серед країн, що славляться стародавніми традиціями сироваріння, найчастіше називають Італію, Францію, Швейцарію, Голландію, Німеччину та Грецію.

Хоча, слід визнати, і українські сири нерідко цікавлять гурманів. Але сьогодні я вирішив не забирати вашу увагу подробицями виробництва сирів або захопленнями, пов'язаними з цим (наприклад, існує навіть колекціонування етикеток, знятих з сирних головок, і називається це фромологією). Сьогодні я розповім вам невелику притчу.

Одна літня пара, котра виробляла козячий сир, здавала його на реалізацію місцевому торговцю. Справа ця йшла непогано. Смачний сир мав у покупців попит. І ось одного разу бакалійник запропонував приносити йому сир у голівках вагою один кілограм. Мовляв, так його зручніше продаватиме. На тому й вирішили.

Але одного не дуже прекрасного дня торговець вчинив виробникам сиру гучний скандал. Він заявив, що в кожній їхній сирній голівці не вистачає рівно 100 грамів.

- Вибач, шановний, — заперечив йому старий, — але, не маючи власних ваг, ми зважували сирні голівки по кілограмовій пачці солі, яку щомісяця купували у твоїй лавці. Якою мірою міряєш, такою відміряють і тобі самому.

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.