22 січня 2022

Наразі вже важко уявити похід у кінотеатр без традиційного попкорну. Іноді навіть здається, що це було завжди. Але помиляються ті, хто так вважає. Якщо пам'ятаєте, у радянських кінотеатрах про попкорн взагалі у минулі роки чути не доводилося. Та й у західноєвропейських він з'явився лише 110 років тому, у 1912 році. І це здається досить дивним, адже європейцям про попкорн стало відомо понад п'ятсот років тому. 22 січня 1630 року англійські колоністи прийняли дар від індіанського вождя на ім'я Кводекуайна мішок попкорну. Саме цей день з тих пір заведено вважати днем народження попкорну.

До речі, древні індіанці майя не тільки вживали попкорн, але ще й робили з нього браслети та намисто. А жінки у Північній Америці прикрашали їм волосся. Під час розкопок у Перу археологи виявили спеціальні судини для зберігання зерен кукурудзи та приготування попкорну. Вони були виготовлені зі стеатиту, глини й металу і були різних розмірів. Попри те, що попкорн боїться вологи, у добре просушеному вигляді він має досить велику міцність. У балканських країнах його раніше використовували як прикрас для новорічних ялинок. А ще він виявився дуже зручним матеріалом для перевезення вантажів. Попкорн засипали в коробки з тендітними речами, і він чудово захищав їх від падіння під час транспортування.

Нерідко можна почути прямо протилежні оцінки щодо корисності чи шкоди використання попкорну. Наприклад, стоматологи стверджують: їсти попкорн — все одно, що їсти камені. Особливо це стосується власників зубів з пломбами. Та й педіатри вважають, що пригощати дітей віком до 4 років попкорном дуже небезпечно, оскільки існує ймовірність того, що дитина може придушитися. А ось дієтологи, навпаки, звертають увагу на великий вміст у попкорні клітковини, яка покращує травлення та зменшує вміст холестерину в крові.

Наприклад, Мадонна запевняла всіх, що схудненням після перших пологів вона повинна вживанню попкорну.

І ще. Зараз мало хто пам'ятає про те, що мікрохвильові печі з'явилися завдяки тому ж попкорну. Американський винахідник Персі Спенсер у 1945 виявив, що мікрохвильове випромінювання змушує попкорн «вибухати». Свою здогадку він підтвердив на дослідах з іншими продуктами і в результаті дійшов висновку, що за допомогою мікрохвиль можна готувати практично будь-яку їжу. Так, у 1946 році він отримав патент на першу у світі мікрохвильову піч.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.