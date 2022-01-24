27 січня 2022

Весь світ обговорює ситуацію, що склалася на кордонах України з Росією та Білоруссю. Очільники найбільших західних держав, включаючи США, Велику Британію, Німеччину, роблять одну за одною заяви, що застерігають Кремль від масштабного збройного вторгнення у межі нашої суверенної держави.

Більше десятка інших країн пропонують нам фінансову допомогу, здатну полегшити підготовку до відсічі ненаситному агресорові, який дев'ятий (!) рік поспіль веде активні бойові дії на Донбасі, вбиваючи українських громадян тисячами та прирікаючи мільйони біженців, зірваних із насиджених місць, на гіркі поневіряння.

І у цей же час найвище керівництво України замість того, щоб чітко і виразно розповісти людям про те, як країна готується до можливого вторгнення, замість того, щоб на термінових засіданнях Верховної Ради та РНБО розглянути необхідні заходи, пов'язані з цим, безглуздо заспокоює народ веселими планами на «літо з шашликами» та на зустріч наступного Нового року «у колі сім'ї».

А потім раптом, ні сіло, не впало, прирікає мільйонний Харків на безжальний прогноз про те, що у разі російського вторгнення він може бути захоплений одним із перших. Ну, і хто, скажіть, сіє страх та паніку?

Мені у зв'язку з цим згадалася старовинна казка. Якось у ворота нічного міста постукала Смерть.

— Ти навіщо до нас прийшла? — обережно спитав охоронець, пропускаючи страшну гостю. — Невже іншого місця знайти для себе не змогла?

— Вибач, — відповіла Смерть. — Робота у мене така. Та ти не хвилюйся. Я заберу життя у 12−15 людей і піду собі далі.

Вночі у місті почалася страшна паніка. Люди з жахом розповідали один одному про страшну новину, про те, що Смерть прийшла косити всіх поспіль. Ранком, проводжаючи Смерть за міську браму, охоронець дорікнув їй:

— Ти ж обіцяла забрати життя у 12−15 наших городян. А за ніч нас поменшало на кілька сотень.

— Я не порушила своєї обіцянки. Мені 15 людей цілком вистачило. Решту зробили за мене страх і тривога.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.