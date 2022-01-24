28.57 / 28.92 32.13 / 32.67
Київ: -6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
«Порцелянові» історії
27 січня 2022
КОНЮШНЯ У ВІФЛЕЄМІ
КОНЮШНЯ У ВІФЛЕЄМІ

Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2005
Скульптор: Regino Torrijos
Розмір: 45×32 cm

Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»

Весь світ обговорює ситуацію, що склалася на кордонах України з Росією та Білоруссю. Очільники найбільших західних держав, включаючи США, Велику Британію, Німеччину, роблять одну за одною заяви, що застерігають Кремль від масштабного збройного вторгнення у межі нашої суверенної держави.

Більше десятка інших країн пропонують нам фінансову допомогу, здатну полегшити підготовку до відсічі ненаситному агресорові, який дев'ятий (!) рік поспіль веде активні бойові дії на Донбасі, вбиваючи українських громадян тисячами та прирікаючи мільйони біженців, зірваних із насиджених місць, на гіркі поневіряння.

І у цей же час найвище керівництво України замість того, щоб чітко і виразно розповісти людям про те, як країна готується до можливого вторгнення, замість того, щоб на термінових засіданнях Верховної Ради та РНБО розглянути необхідні заходи, пов'язані з цим, безглуздо заспокоює народ веселими планами на «літо з шашликами» та на зустріч наступного Нового року «у колі сім'ї».

А потім раптом, ні сіло, не впало, прирікає мільйонний Харків на безжальний прогноз про те, що у разі російського вторгнення він може бути захоплений одним із перших. Ну, і хто, скажіть, сіє страх та паніку?

Мені у зв'язку з цим згадалася старовинна казка. Якось у ворота нічного міста постукала Смерть.

— Ти навіщо до нас прийшла? — обережно спитав охоронець, пропускаючи страшну гостю. — Невже іншого місця знайти для себе не змогла?

— Вибач, — відповіла Смерть. — Робота у мене така. Та ти не хвилюйся. Я заберу життя у 12−15 людей і піду собі далі.

Вночі у місті почалася страшна паніка. Люди з жахом розповідали один одному про страшну новину, про те, що Смерть прийшла косити всіх поспіль. Ранком, проводжаючи Смерть за міську браму, охоронець дорікнув їй:

— Ти ж обіцяла забрати життя у 12−15 наших городян. А за ніч нас поменшало на кілька сотень.

— Я не порушила своєї обіцянки. Мені 15 людей цілком вистачило. Решту зробили за мене страх і тривога.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Президія Верховної Ради

Рада має намір частково піти на поступки ФОПам: що буде за відсутність касових апаратів

Чудо-суп

Коли грошей немає, до зарплати далеко, а годувати треба всіх: Людмила Борщ поділилася рецептом чудо-супчика нашвидкуруч

таюне

«Пощастило»: фанати відреагували на фотосесію таємної дружини Винника

у тролейбусі

Е-квиток більше не буде потрібний: у транспорті Києва з'явиться альтернативний спосіб оплати проїзду

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.