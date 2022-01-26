- 08:30 Меган Маркл та принц Гаррі публічно розкритикували Spotify, який заплатив їм 24 мільйони доларів
- 08:20 Сльози Вакарчука та перемога Дорофєєвої: всі подробиці другого ефіру «Голосу країни-12»
- 07:44 «Міс США 2019» наклала на себе руки у віці 30 років
- 07:43 У Нацполіції повідомили про затримання групи, яка готувала масові заворушення
- 07:34 Постачальники оприлюднили тарифи на газ із 1 лютого
- 07:31 З 1 лютого пакети у супермаркетах подорожчають
- 07:09 Доплата до пенсії: хто отримає надбавку у 570 грн з 1 березня
- 06:55 Дві сильні магнітні бурі накриють Землю в лютому: дати і що не потрібно робити
- 06:07 Щоб зупинити випадіння волосся, корисно вживати продукти п’яти груп: поради дієтолога
- 05:15 День негативної енергетики та непередбачуваних наслідків: гороскоп Павла Глоби на 31 січня
- 30.01 23:45 Жодних хрестин та переїздів: що не можна і що потрібно зробити в Афанасіїв день 31 січня
- 30.01 22:49 «У нас період пізнання один одного»: Задворний засвітився в обіймах із ще одним учасником «Холостячки»
Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1996
Скульптор: Antonio Ramos
Розмір: 31×27 cm Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
Сьогодні, у Міжнародний день ювеліра, я хотів би розповісти вам, мої друзі, притчу, на перший погляд, яка нічого спільного з цим приводом не має. Більш того, комусь може здатися, що вона і до нас із вами взагалі ніякого стосунку не може мати. Я думаю інакше. І ви, сподіваюся, зараз зрозумієте чому.
Давним-давно жив у Єгипті великий мудрець на ім'я Зун-Нун Абу Фаїд Савбан ібн Ібрахім аль-Місрі. Він був одним з найвідоміших проповідників вчення та духовних практик, спрямованих на боротьбу людини з прихованими душевними пороками. Багато хто прислухався до його слів. Але були й такі, хто ставив вчення мудреця під сумнів.
Якось прийшов до нього молодий книжник і, анітрохи не соромлячись, наговорив Зун-Нуну багато образливих слів, заявивши, що той своїм вченням лише морочить людям голову. Замість вступати з нахабним гостем у суперечку, мудрець зняв зі свого пальця перстень і запропонував йому вирушити на базар до торговців:
- Давай подивимося, чи зможеш ти отримати за нього бодай одну золоту монету.
Кілька годин ходив базаром юнак, пропонуючи перстень торговцям і чуючи від них у відповідь лише те, що за перстень більше кількох срібних монет ніхто не дасть. Почувши розповідь книжника, що повернувся з базару, Зун-Нун сказав:
- А тепер віднеси цей перстень до справжнього ювеліра і спитай, скільки він готовий заплатити за нього.
Невдовзі здивований юнак повернувся, повідомивши, що придворний ювелір запропонував заплатити за перстень тисячу золотих монет.
- Твої знання про моє вчення настільки ж великі, як знання базарних торговців про справжні ювелірні вироби, — спокійно пояснив те, що відбувається мудрець. До незрозумілого тобі ти ставишся з підозрою. Більш того, засуджуєш когось за своє нерозуміння. Якщо ти справді хочеш оцінити коштовність, спробуй стати ювеліром. Ось тоді ми з тобою й поговоримо.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.
«У нас період пізнання один одного»: Задворний засвітився в обіймах із ще одним учасником «Холостячки»
- Зрада, Софочка, можлива лише в офіційному шлюбі. А без нього це називається кастинг...
Вітер: 7 м/с 3х
Тиск: 727 мм