31 січня 2022

Сьогодні, у Міжнародний день ювеліра, я хотів би розповісти вам, мої друзі, притчу, на перший погляд, яка нічого спільного з цим приводом не має. Більш того, комусь може здатися, що вона і до нас із вами взагалі ніякого стосунку не може мати. Я думаю інакше. І ви, сподіваюся, зараз зрозумієте чому.

Давним-давно жив у Єгипті великий мудрець на ім'я Зун-Нун Абу Фаїд Савбан ібн Ібрахім аль-Місрі. Він був одним з найвідоміших проповідників вчення та духовних практик, спрямованих на боротьбу людини з прихованими душевними пороками. Багато хто прислухався до його слів. Але були й такі, хто ставив вчення мудреця під сумнів.

Якось прийшов до нього молодий книжник і, анітрохи не соромлячись, наговорив Зун-Нуну багато образливих слів, заявивши, що той своїм вченням лише морочить людям голову. Замість вступати з нахабним гостем у суперечку, мудрець зняв зі свого пальця перстень і запропонував йому вирушити на базар до торговців:

- Давай подивимося, чи зможеш ти отримати за нього бодай одну золоту монету.

Кілька годин ходив базаром юнак, пропонуючи перстень торговцям і чуючи від них у відповідь лише те, що за перстень більше кількох срібних монет ніхто не дасть. Почувши розповідь книжника, що повернувся з базару, Зун-Нун сказав:

- А тепер віднеси цей перстень до справжнього ювеліра і спитай, скільки він готовий заплатити за нього.

Невдовзі здивований юнак повернувся, повідомивши, що придворний ювелір запропонував заплатити за перстень тисячу золотих монет.

- Твої знання про моє вчення настільки ж великі, як знання базарних торговців про справжні ювелірні вироби, — спокійно пояснив те, що відбувається мудрець. До незрозумілого тобі ти ставишся з підозрою. Більш того, засуджуєш когось за своє нерозуміння. Якщо ти справді хочеш оцінити коштовність, спробуй стати ювеліром. Ось тоді ми з тобою й поговоримо.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.