В Україні подорожчав борщовий набір: на що ціни злетіли найбільше

В Україні продовжують дорожчати продукти. За даними експертів Офісу ефективного регулювання (BRDO), протягом року вартість борщу зросла більш ніж на 30%.

За їхніми підрахунками, порція борщу на чотирьох осіб, приготовлена за традиційним рецептом, коштуватиме у лютому 2022 року 80,92 грн.

Всі продукти для борщу за рік подорожчали різною мірою — від 5% до 284,4%.

Значно зросли ціни на овочі. Буряк та морква стали дорожчими вдвічі, майже вчетверо подорожчала капуста.

Картопля зросла в ціні трохи більше ніж на 5%. Але навесні експерти прогнозують її подорожчання на 35%.

Не суттєво подорожчали свинина (+12,03%) та сметана (+8,78%).

За даними Держстату, серед продуктів найбільше подорожчали соняшникова олія — на 34,2%, овочі — на 27,5%, цукор — на 22,8% та хліб — на 19,6%.

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