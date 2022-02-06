11 лютого 2022

Я не знаю жодної людини, у якої язик повернувся б назвати Жана Рено красенем. Хоча жінки його люблять шалено, та й чоловіків серед мільйонів шанувальників його таланту достатньо. Ще б пак. Спокійний погляд, розважливі рухи, неспішна хода та вміння з будь-якої, навіть найкритичнішої ситуації, вийти переможцем давно вже зробили його улюбленцем публіки. Навіть часом здається, що так було завжди. Ні, не завжди.

Зараз у це важко повірити, але по-справжньому впізнаваним актором Жан Рено став лише у 46 років. Це сталося після виходу на екрани фільму «Леон», створеного режисером Люком Бессоном спеціально «під» Рено. Люк Бессон першим звернув увагу на сором'язливого хлопця, котрий багато років поспіль намагався пробитися на перші ролі в кіно і у якого це чомусь ніяк не виходило. З того часу практично жоден фільм Люка Бессона не виходив без Рено. І «Нікіта», і «Підземка», і «Блакитна безодня» — у кожному своєму фільмі Бессон знаходив для Жана Рено роль, яка робила його все відомішим і відомішим. Ви не повірите, але заради зйомок у картинах Бессона Рено відмовився зіграти агента Сміта в Матриці і ніколи про це не шкодував.

До речі, насправді при народженні актор отримав ім'я, яке нічим не нагадує сьогоднішнє, відоме у всьому світі. Справжнє ім'я хлопчика, який народився в Касабланці (Марокко) у бідній сім'ї вихідців з іспанської Андалузії, звучало так: Хуан Морено-і-Еррера Хіменес. І з цим довжелезним ім'ям він жив до 20 років, поки не вирішив після переїзду з батьками до Франції стати актором. Взагалі виступати на сцені він мріяв з дитинства. Але вічні насмішки батьків із цього приводу довго стримували Хуана. І лише у Франції він уже визначився точно — буду артистом! Щоправда, перш ніж пробитися в кіно, йому довелося попрацювати і таксистом, і вантажником, і продавцем платівок. Його заробіток не перевищував 10 доларів на день. А перший гонорар на кінозйомках становив аж (!) 100 доларів. Друзі радили змінити ім'я на більш «благозвучне». І тоді Хуан вирішив стати — на французький манер — Жаном Рено.

Після шаленого успіху фільму «Леон» відбою від головних ролей у нього вже не було. Він знімався в одній картині за іншою. Він закохувався в одну красуню за іншою. Цікаво, що у кожному із трьох шлюбів у Жана Рено народилося по хлопчику та дівчинці. Зараз він живе з румунською актрисою та фотомоделлю Софією Борука, яка молодша за чоловіка на 23 роки. Проте велика різниця у віці не заважає їм разом подорожувати, ростити двох чарівних діток та насолоджуватися гарною нерухомістю у Лос-Анджелесі, Парижі та Нью-Йорку. Рено продовжує активно зніматися у кіно. Щоправда, йому дедалі більше не подобаються ролі найманих убивць, які пропонують режисери. «Ви здивуєтеся, але насильство мене не цікавить зовсім — я бився тільки в дитинстві, та й то в крайніх випадках… Так що на своїх персонажів, які кожні 5 хвилин хапаються за зброю, я зовсім не схожий». Зараз актору 73 роки, і йти на заслужений відпочинок він, зважаючи на все, не збирається. «Це чудовий вік! Як виявилося, тільки до 60 років починаєш щось розуміти в житті… І повірте: сьогодні я володію професією набагато краще, ніж 30 років тому».

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.