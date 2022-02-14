До Дня святого Валентина: відомий ресторатор Лібкін поділився рецептом паельї з куркою та білими тюльпанами

Відомий одеський кулінар Сава Лібкін, який розкрив секрети приготування курячого бульйону, порадив чоловікам 14 лютого вирушати на кухню, щоб здивувати улюблену «чоловічою» стравою — паельєю, приготовленою з урахуванням усіх вимог іспанських колег.

Для її приготування використовують сковороду, яку можна поставити в духовку.

Що необхідно для паельї:

170 г рису «Бомба»;

курка (можна м'ясо стегон);

3 зубчики часнику;

цибулина;

4 печериці;

7 штук помідорів чері;

1 червоний перець;

трохи червоного вина;

курячий бульйон (курку попередньо обсмажити);

паприка, сіль.

Етап 1

Куряче м'ясо нарізати кубиками, часник, цибулину, печериці, перець подрібнити та обсмажити на сильному вогні.

Етап 2

Обсмажуємо цибулю до рум'яного кольору на сильному вогні. На сковороду відправляємо також перець, часник та печериці.

Етап 3

Відставляємо овочі і на цій же сковороді обсмажуємо курку, додаючи червоне вино.

Етап 4

Повертаємо на сковороду овочі, додаємо рис та перебиті томати, випаровуємо і додаємо половину курки та бульйон. Рис готуємо доти, доки видно вологу. Викладаємо м'ясо.

Етап 5

Ставимо у духовку на 15 хвилин.

«І не забудьте купити тюльпани — без них паелья на 14 лютого не пройде», — дав підсумкову пораду кулінар.

Романтичною стравою до Дня всіх закоханих може стати й бурякове різотто, рецепт якого запропонував шеф-кухар Володимир Ярославський.

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