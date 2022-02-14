До Дня святого Валентина: відомий ресторатор Лібкін поділився рецептом паельї з куркою та білими тюльпанами
Відомий одеський кулінар Сава Лібкін, який розкрив секрети приготування курячого бульйону, порадив чоловікам 14 лютого вирушати на кухню, щоб здивувати улюблену «чоловічою» стравою — паельєю, приготовленою з урахуванням усіх вимог іспанських колег.
Для її приготування використовують сковороду, яку можна поставити в духовку.
Що необхідно для паельї:
- 170 г рису «Бомба»;
- курка (можна м'ясо стегон);
- 3 зубчики часнику;
- цибулина;
- 4 печериці;
- 7 штук помідорів чері;
- 1 червоний перець;
- трохи червоного вина;
- курячий бульйон (курку попередньо обсмажити);
- паприка, сіль.
Етап 1
Куряче м'ясо нарізати кубиками, часник, цибулину, печериці, перець подрібнити та обсмажити на сильному вогні.
Етап 2
Обсмажуємо цибулю до рум'яного кольору на сильному вогні. На сковороду відправляємо також перець, часник та печериці.
Етап 3
Відставляємо овочі і на цій же сковороді обсмажуємо курку, додаючи червоне вино.
Етап 4
Повертаємо на сковороду овочі, додаємо рис та перебиті томати, випаровуємо і додаємо половину курки та бульйон. Рис готуємо доти, доки видно вологу. Викладаємо м'ясо.
Етап 5
Ставимо у духовку на 15 хвилин.
«І не забудьте купити тюльпани — без них паелья на 14 лютого не пройде», — дав підсумкову пораду кулінар.
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