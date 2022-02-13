18 лютого 2022

Героїня нашої сьогоднішньої історії Йоко Оно народилася 18 лютого 1933 року в Токіо. Дівчинка з дитинства була дуже талановитою. І дуже помиляються ті, хто вважає, що якби вона одного разу не зустрілася з Джоном Ленноном, то світ про неї так і не дізнався б.

Рано почавши займатися співом та грою на фортепіано, Йоко здобула гарну музичну освіту. У 1952 році вона поїхала до США, де вивчала літературу та музику у Гарвардському університеті. Потім довго жила у Нью-Йорку. Завівши знайомства серед членів авангардистських груп, Йоко невдовзі стала однією з перших концептуальних художниць у світі.

Її незвичайні роботи добре приймали у багатьох країнах. 1966 року Оно запросили до Лондона для участі у виставці. Там і відбулася її зустріч із учасником гурту The Beatles Джоном Ленноном.

Джонові подобалися її роботи. Джонові подобалося у ній все. Вони швидко зблизилися і навіть випустили кілька сумісних музичних альбомів. У березні 1969 року вони одружилися. Під час медового місяця в Амстердамі молодята провели знамениту тижневу «постільну» акцію на підтримку миру. А 1970 року заради спільної творчості з Оно Леннон залишив The Beatles.

З того часу багато шанувальників «бітлів» почали звинувачувати Йоко Оно у розвалі легендарної групи. Але це не так. Пол Маккартні, чиї прохолодні стосунки з Йоко загальновідомі, у 2012 році в інтерв'ю Девіду Фросту зізнався: «Точно не вона розвалила гурт. Група вже була на межі розпаду …» До речі, у 1994 Йоко Оно передала Полу Маккартні, Джорджу Харрісону і Рінго Стару касету з домашніми записами Джона Леннона. З цього вийшли дві чудові композиції — Free As A Bird та Real Love, першу з яких прийнято вважати чи не найкращою піснею, випущеною під ім'ям The Beatles.

З 1975 року Йоко Оно та Джон Леннон жили в Нью-Йорку. У них народився син Шон. Джон душі не чув за малюком і дуже пишався творчими успіхами дружини. А Йоко випускала сольні альбоми та брала активну участь у проектах Джона. Їхнє щастя одного сумного грудневого дня 1980 року розбилося кулею, випущеною Марком Чепменом, який вирішив прославитися вбивством Леннона. Прославився…

Йоко Оно більшу частину життя присвятила випуску неопублікованих матеріалів, пов'язаних із ім'ям свого коханого Джона. Крім того, вона продовжувала записувати сольні альбоми та проводити виставки власних творів. У 2009 році вона отримала найвищу нагороду Венеціанського бієнале — «Золотого Лева» за внесок у світове мистецтво.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.