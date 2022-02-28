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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2015
Скульптор: Marco Antonio Nogueron
Розмір: 96×31 cm
Лімітований випуск 250 екземплярів Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
За радянських часів недбалим студентам чи солдатам часто радили уважніше вивчати «матчастину». Жаль, не всі з них до цих порад прислухалися. Можливо, нині ні в чому не винні люди не переживали б стільки горя, посіяного цими невміхами.
…Кажуть, що того дня, коли Олександр Македонський став володарем світу, він зачинився в кімнаті та довго плакав. Його воєначальники були стурбовані. Що трапилося? Вони ніколи не бачили, щоб він плакав. Не такою він був людиною. Вони були з ним у різних ситуаціях: коли життя наражалося на велику небезпеку, коли смерть була дуже близька, але ніхто не помічав на його обличчі слідів відчаю і безнадійності. Він був прикладом мужності. Що ж тепер трапилося з ним, тепер, коли він переміг, коли світ завойований?
Вони постукали, увійшли і спитали:
— Що сталося, чому ти плачеш?
Він відповів:
— Тепер, коли я переміг, зрозумів, що програв. Зараз я перебуваю у тому ж місці, де й був, коли затіяв це безглузде завоювання світу. Це стало ясно мені тільки тепер, тому що раніше я був у дорозі, у мене була мета. Зараз мені нікуди рухатися, нема кого завойовувати. Я відчуваю в собі страшну порожнечу. Я програв…
Олександр помер у віці тридцяти трьох років. Коли полководця несли до місця поховання, його руки вільно бовталися на боки нош. Такий був його заповіт: він хотів, щоб усі бачили, що він іде з порожніми руками.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.
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