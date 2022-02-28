29.21 / 31.09 32.77 / 34.84
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
«Порцелянові» історії
3 березня 2022
АСИРІЙСЬКИЙ ЛУЧНИК
АССІРІЙСЬКИЙ ЛУЧНИК

Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2015
Скульптор: Marco Antonio Nogueron
Розмір: 96×31 cm
Лімітований випуск 250 екземплярів

Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»

За радянських часів недбалим студентам чи солдатам часто радили уважніше вивчати «матчастину». Жаль, не всі з них до цих порад прислухалися. Можливо, нині ні в чому не винні люди не переживали б стільки горя, посіяного цими невміхами.

…Кажуть, що того дня, коли Олександр Македонський став володарем світу, він зачинився в кімнаті та довго плакав. Його воєначальники були стурбовані. Що трапилося? Вони ніколи не бачили, щоб він плакав. Не такою він був людиною. Вони були з ним у різних ситуаціях: коли життя наражалося на велику небезпеку, коли смерть була дуже близька, але ніхто не помічав на його обличчі слідів відчаю і безнадійності. Він був прикладом мужності. Що ж тепер трапилося з ним, тепер, коли він переміг, коли світ завойований?

Вони постукали, увійшли і спитали:

— Що сталося, чому ти плачеш?

Він відповів:

— Тепер, коли я переміг, зрозумів, що програв. Зараз я перебуваю у тому ж місці, де й був, коли затіяв це безглузде завоювання світу. Це стало ясно мені тільки тепер, тому що раніше я був у дорозі, у мене була мета. Зараз мені нікуди рухатися, нема кого завойовувати. Я відчуваю в собі страшну порожнечу. Я програв…

Олександр помер у віці тридцяти трьох років. Коли полководця несли до місця поховання, його руки вільно бовталися на боки нош. Такий був його заповіт: він хотів, щоб усі бачили, що він іде з порожніми руками.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

«Я українка і я мати»: Ані Лорак закликала зупинити війну у своїй рідній країні

«Я українка і я мати»: Ані Лорак закликала зупинити війну у своїй рідній країні

Віра Брежнєва

«Не вбивайте»: Брежнєва звернулася до росіян, розповівши, що Меладзе та її родичі в Києві ховаються від бомбардувань у підвалах

військовий

Восьмий день війни: ситуація на фронтах зараз і які напрями найгарячіші

Зеленський

«Це не воїни наддержави. Це розгублені діти»: Зеленський назвав втрати путінської армії та звернувся до росіян

Наступний матеріал
На час війни росії проти України ми прийняли рішення тимчасово відключити можливість коментування матеріалів на сайті.
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.