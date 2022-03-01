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Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2014
Скульптор: Javier Molina
Розмір: 59×36 cm
Лімітована серія
Країна: Іспанія
Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
Майже п'ять років день у день я виставляв на своїй сторінці у «Фейсбуці» історії, які умовно називав «порцеляновими». Так, під рубрикою «Фігурка дня» було опубліковано майже дві тисячі постів, які проілюстровані знімками фарфорових виробів, зібраних мною для музейної експозиції. Музей майже готовий. Але проклята війна, розв'язана «братським» народом і шалено загострена останнім часом, не залишає ні сил, ні натхнення продовжувати цю мою, на жаль, нікому не потрібну літературно-просвітницьку роботу.
Підозрюю, що сьогоднішній мій пост може бути одним із останніх. І все ж таки навіть у такій ситуації хочу, щоб він був наповнений оптимізмом. Тому і приводжу тут одного разу почуту у Словенії притчу.
Чотири свічки горіли в кімнаті і потихеньку танули. Було так тихо, що чулося, як вони розмовляють між собою. Перша сказала: «Я СПОКИЙ. На жаль, людям часто не вдається зберегти мене. Виходить, настав час мені згаснути! І вогник цієї свічки зник.
Друга сказала: «Я ВІРА. Мені теж часом здається, що нікому не потрібна. Люди в скрутну хвилину чомусь перестають прислухатися до мене, а то й просто втрачають мене. Ось чому я просто не бачу сенсу горіти далі». Ледве вимовивши це, вона підставила свій тонкий ґнот під порив весняного вітру і теж згасла.
Засмутившись, третя свічка сказала: «Я ЛЮБОВ. У мене часом просто не вистачає сил горіти далі. Люди дуже часто не цінують мене, і не розуміють. У розпачі вони нерідко навіть ненавидять тих, хто любить їх найбільше — своїх близьких. І ця свічка теж згасла.
Буквально в ту ж мить, розбуджений нестямним завиванням сирени, що сповіщає городян про повітряну тривозу, вбіг малюк років п'яти-шести. Він побачив три згаслі свічки і, злякавшись, вигукнув: «Що ж ви робите? Вам треба горіти і далі, адже я так боюся темряви! Промовивши ці слова, він тихо заплакав, у відповідь на що четверта свічка сказала: «Не бійся. Знай: поки я горю, завжди можна запалити інші свічки. Тому що я — НАДІЯ…»
Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.
Вітер: 2 м/с Пн-Зх
Тиск: 745 мм