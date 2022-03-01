- 10.03 21:30 «Мамо, моліться за мене, тут страшна війна»: під Херсоном окупанти вбили бойову медсестру
- 10.03 20:45 Російська артилерія обстріляла Золочів — є загиблі та поранені
- 10.03 20:24 На Херсонщині селяни борються з рашистами «дивовижною» водою
- 10.03 20:15 Російські окупанти мають намір підірвати склади аміаку на Харківщині — СБУ
- 10.03 20:09 Паштет без м'яса — з волоських горіхів, яєць та цибулі: дешево та смачно
- 10.03 20:04 Як зберігати курку без холодильника протягом 12 місяців: лайфхак на той випадок, якщо через обстріл окупантів зникло світло
- 10.03 19:46 Зірки прийшли на допомогу: як Нікітюк, Астаф'єва, онука Ротару та наречена Розенко допомагають українцям під час війни
- 10.03 19:20 «Представники військових династій»: в Україні ліквідували двох офіцерів-десантників із Псковської області РФ
- 10.03 18:53 Чекати залишилося недовго: екс-депутат Держдуми РФ Пономарьов розповів, коли Крим повернеться до складу України
- 10.03 18:37 У більшості вбитих — чеченські прізвища: закарпатська бригада розгромила розвідпідрозділ російських нацистів
- 10.03 18:23 Загроза техногенної катастрофи: окупанти вдерлися на об'єкти газотранспортної системи, якою паливо йде до Європи
- 10.03 18:13 Українці, які втратили роботу через війну, можуть отримати 6500 грн через «Дію»: опублікована детальна інструкція
Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2008
Скульптор: Marco Antonio Noguerón
Розмір: 35×34 cm Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
Нинішній час змушує нас жити по-іншому. Не так, як раніше. Зовсім не так. Одні впадають у ступор, спостерігаючи за тим, як у їхньому житті руйнується все, що було з таким трудом нажите. Інші не встигають ні думати, ні навіть що-небудь планувати на завтрашній день, тому що дбають про порятунок інших і це не залишає їм часу навіть на осмислення ситуації, не кажучи вже про плани на майбутнє. Треті, навпаки, зіткнувшись із труднощами, часто несподівано для себе, примудряються зібратися з силами та думками, знайти своє місце в новій реальності і стати набагато кориснішим, ніж раніше, і для себе самих, і для суспільства, бо всі сили віддають справі боротьби і, нарешті, відчули свою силу, своє призначення, свою обраність.
Тільки здається, що в умовах цього страшного воєнного часу від нас нічого не залежить. Так, ми не можемо впливати на ситуацію загалом. Але перебуваючи в ній, переживаючи її, вільні хоча б своїм життям і життям тих, за кого відповідаємо, розпорядитися так, «щоб не було боляче» (пам'ятаєте Островського?) за свою роль у цьому переломному для всієї країни періоді її історії. Усі війни рано чи пізно закінчуються. Закінчиться і ця. Закінчиться перемогою, після якої розпочнеться мирне життя. І у всіх нас зараз ще є можливості і час для того, щоб у тому мирному житті не соромитиься своїх спогадів.
У зв'язку з цим хочу розповісти коротку історію, яку я почув від одного американського бізнесмена. З групою редакторів ми знайомилися в Атланті із роботою кількох великих корпорацій. І під час бесіди з літнім топ-менеджером однієї з компаній він раптом розповів нам свою історію. На самому початку кар'єри бізнесмена він із колегою мав летіти до Нью-Йорка для підписання неймовірно вигідного контракту, який відкривав перед ними великі можливості. Дорогою в аеропорт трапилося непередбачене — таксист не впорався з керуванням і машина потрапила в аварію. На щастя, ніхто серйозно не постраждав. Але на рейс вони, звісно, не встигли. Щоправда, за кілька годин стало відомо про те, що їхній літак розбився.
Цей день начебто розділив життя двох співробітників на «до» та «після». Наш співрозмовник, не перестаючи дякувати Богові за те, що залишився живим, постійно працював над собою, навчався всьому новому, і незабаром досяг досить помітних вершин у бізнесі. Його ж колега, ні дня не забуваючи про те, як упущений колись вигідний контракт міг змінити його життя на краще, зовсім опустив руки, морально зачах, і згодом перетворився на брюзгу, що вічно ниюче, якого не влаштовувала ні його чиновницька робота, ні дружина, ні діти, ні квартира. Коротше кажучи, нічого. «Погодьтеся, чимало у нашому житті залежить і від нас самих, — закінчив свою розповідь наш співрозмовник. — І багато в чому — від нашого ставлення до того, із чим нам доводиться стикатися…».
Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.
Путінські звірі взяли у Бучі в заручники ведучого «Орла і Решки» з маленьким сином та ще п'ятьма дітьми
Вітер: 6 м/с Пн-Сх
Тиск: 759 мм