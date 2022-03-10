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Країна: Іспанія Мануфактура: Lladro Рік створення: 1970 Скульптор José Puche Розмір: 24×16 cm Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
Жив собі один молочник. Звали його Яків. Він був молочником у десятому поколінні. І його діди цим займалися. І його батько, і старші брати також. Щодня приймав він з рук своєї працьовитої дружини Сари кілька ведер свіжонадоєного молока, «на око» розбавляв його чистою водою і розносив по будинках сусідів. Містяни з покоління в покоління пили це молоко і нахвалювали своїх молочників. Не Яковом так було заведено, не йому порядок цей було міняти.
Але якось Яків задумався: «А чому ні? Чому я маю робити так, як вважаю неправильним? Досить…» І з того моменту вирішив він більше молоко водою не розбавляти. Щоправда, не минуло й дня, як сусіди почали приходити до молочника зі скаргами на незвичний смак молока. Його плутані пояснення ніхто і слухати не хотів: роби так, як було завжди!
Не витримав Яків і пішов по пораду до раббі Менахема-Мендла з Коцька. Вислухав його мудрий раббі і сказав:
- Знаєш, сину мій, так влаштований світ. Люди століттями звикали до смаку брехні. Вони забули смак правди і з почуттям гидоти випльовують її, часом не встигаючи навіть по-справжньому спробувати. Як твої сусіди — молоко, яке ти вирішив не розбавляти водою… Багато часу знадобиться, щоб усе стало на свої місця.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.
Вітер: 4 м/с Пн-Сх
Тиск: 756 мм