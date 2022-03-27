29.55 / 30.99 32.74 / 34.56
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
«Порцелянові» історії
28 березня 2022
РАБИН
РАБИН Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1998
Скульптор: Сальвадор Furió
Розмір: 36×11 cm

Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»

Було це у роки Другої світової війни. У невеликому містечку під Мюнхеном два немолоді вже рабини по можливості прагнули духовно підтримувати сім'ї євреїв, гнаних і принижуваних нацистами. Протягом кількох років, переживаючи у передчутті наслідків, які на них чекали у разі викриття, священики обманювали тих, хто на них полював, потай відправляючи в кількох громадах релігійні обряди. Але хтось таки повідомив про це в гестапо і їх заарештували.

Молодший з рабинів, жахнувшись від того, що їм тепер загрожує, постійно молився. Старший просто цілими днями спав.

— Як ти можеш постійно спати? — допитувався перший.

— Хочу зберегти сили, які мені незабаром знадобляться, — відповів старший.

— Невже тобі не страшно? Невже ти не розумієш, що на нас чекає попереду?

— Страх жив у моїй душі, поки нас не впіймали. А який сенс турбуватися зараз, коли в нашій долі настала така очевидна ясність? Час жаху минув, настав час надії.

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп на 28 березня

Астролог зробила прогноз на 33-й день війни: готуйтеся затягнути тугіше пояси і сподівайтеся на несподівану допомогу

гроші пенсії

У Раді готують підвищення пенсій: кому скільки додадуть

Мультипредметний тест замість ЗНО: що чекає на абітурієнтів у 2022 році

Мультипредметний тест замість ЗНО: що чекає на абітурієнтів у 2022 році

Нічний обстріл Києва: залишки збитих путінських ракет пошкодили два будинки

Нічний обстріл Києва: залишки збитих путінських ракет пошкодили два будинки

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.