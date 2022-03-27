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Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1998
Скульптор: Сальвадор Furió
Розмір: 36×11 cm
Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
Було це у роки Другої світової війни. У невеликому містечку під Мюнхеном два немолоді вже рабини по можливості прагнули духовно підтримувати сім'ї євреїв, гнаних і принижуваних нацистами. Протягом кількох років, переживаючи у передчутті наслідків, які на них чекали у разі викриття, священики обманювали тих, хто на них полював, потай відправляючи в кількох громадах релігійні обряди. Але хтось таки повідомив про це в гестапо і їх заарештували.
Молодший з рабинів, жахнувшись від того, що їм тепер загрожує, постійно молився. Старший просто цілими днями спав.
— Як ти можеш постійно спати? — допитувався перший.
— Хочу зберегти сили, які мені незабаром знадобляться, — відповів старший.
— Невже тобі не страшно? Невже ти не розумієш, що на нас чекає попереду?
— Страх жив у моїй душі, поки нас не впіймали. А який сенс турбуватися зараз, коли в нашій долі настала така очевидна ясність? Час жаху минув, настав час надії.
Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.
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Вітер: 8 м/с 3х
Тиск: 747 мм