30 березня 2022

Вирішив одного разу постарілий імператор однієї з країн Далекого Сходу обрати наступника. Він не став вибирати його зі своїх радників чи дітей. Зібравши найдостойніших молодих воїнів, він сказав: «Настав час поступитися мені престолом. Я вирішив, що виберу когось із вас».

Хлопці були шоковані! А правитель продовжував: «Сьогодні я дам кожному з вас насінину. Одну дуже особливу насінину. Я хочу, щоб ви посадили її, поливали і повернулися сюди рівно через рік з тим, що виросте у вас із цього насіння. Тоді я і виберу того, хто займе моє місце».

Був серед воїнів юнак на ім'я Лінг. Він, як і решта, отримав насіння, прибіг додому і схвильовано розповів мамі всю історію. Мати допомогла йому дістати горщик і землю для розсади, в яку він посадив насіння і дбайливо почав його поливати.

Тижня через три деякі хлопці вже говорили про паростки, які пустило їхнє насіння. А у Лінга рослина не з'являлася, і він почував себе невдахою. Минуло шість місяців, але в горщику Лінга так нічого й не виросло. В інших претендентів вже були дерева або високі рослини, а в Лінга — нічого. Тим не менш, Лінг продовжував поливати своє насіння і чекати, коли воно зійде.

Нарешті минув рік, і молоді воїни понесли свої рослини імператору на оцінку. Лінг сказав мамі, що не збирається нести порожній горщик. Проте мати переконала сина залишатися чесним. Робити нічого — взяв він свій порожній горщик і подався до палацу. У величезному залі, де всі зібралися в очікуванні імператора, Лінга вразило різноманітність рослин, вирощених рештою юнаків. Багато з них були напрочуд красивими, різних форм і розмірів.

Прибулий правитель привітав молодих людей. Лінгу було так незручно, що він навіть спробував сховатись за спинами інших.

«Які чудові рослини та квіти ви виростили», — сказав правитель. — «Сьогодні один із вас буде призначений моїм наступником».

Обійшовши весь зал і уважно розглянувши всі рослини, господар палацу раптом помітив Лінга з порожнім горщиком. І наказав йому підійти ближче. Лінг був нажаханий… А тут ще й усі навколо стали відверто посміюватися з його порожнього горщика.

Запитавши ім'я юнака, правитель сказав: «Рівно рік тому я дав усім вам насінину. І запропонував посадити її, поливати і принести мені назад через рік. Так ось. Видане мною насіння було звареним. Воно ніколи не могло прорости. Всі, крім Лінга, принесли мені дерева, рослини і квіти… Виходить, виявивши, що насінини не збираються проростати, ви замінили насінини, які я вам дав, на нові. Лінг був єдиним, хто приніс горщик з моїм насінням. Таким чином, саме він і гідний стати новим правителем…»

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.