2 квітня 2022

Період тяжких випробувань, що випав на нашу долю, час не тільки для скиглення та душевних страждань. Це ще й час нових можливостей. Адже рано чи пізно випробування закінчуються — і тоді настає період відновлення зруйнованого, в якому чи не найбільше цінуватимуться професіоналізм і знання, здатні принести реальну користь.

Ось тоді й зійдуть нові зірки. Не тільки й не стільки на небосхилі політики, без якої, звичайно, не обходиться жоден період відродження. Скільки на полі реальних справ, завдяки ефективності яких може відродитися. Ось коли країні будуть потрібні професіонали.

Відразу після закінчення Першої світової війни на одній з англійських фабрик вийшов з ладу паровий генератор. Яких тільки спеціалістів не запрошував власник підприємства, але нікому з них не вдавалося його полагодити. І ось одного разу прийшла незнайома людина і сказала, що може генератор відремонтувати. Щоправда, його робота коштуватиме недешево. Фабрикант здивувався, але вирішив надати майстру шанс.

Акуратно та методично той почав простукувати різні ділянки машини, уважно прислухаючися до звуків, що їх видавала металева поверхня. За десять хвилин він простучав датчики тиску, термостати, підшипники та з'єднання, де, як він припускав, могло бути пошкодження. Потім він підійшов до одного з колінчастих з'єднань і завдав несильного удару молотком. Ефект був миттєвим. Щось зрушило — і паровий генератор запрацював!

Фабрикант, який здивовано спостерігав за тим, що відбувалося, довго дякував майстру. А потім попросив його надіслати рахунок, де було б розписано всі види робіт. Наступного дня такий рахунок було доставлено до приймальні власника підприємства. У ньому було написано ось що: «За десять хвилин простукування — 1 фунт. За знання того, куди треба вдарити, — 9999 фунтів. Разом: 10 000 фунтів стерлінгів». Фабрикантові довелося з цим погодитися. Бо він чудово розумів, що професіоналізм — це не вміння щось зробити, а вміння зробити саме те, що потрібне в цій ситуації.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.