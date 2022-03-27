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«Порцелянові» історії
3 квітня 2022
СУПЕРЕЧКА ДОН КІХОТА І САНЧО
СУПЕРЕЧКА ДОН КІХОТА І САНЧО Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1978
Скульптор: Сальвадор Furió
Висота: 39 cm

Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»

Якось учні запитали Учителя:

— Вчителю, скажи, який день тижня найсприятливіший?

— День? - перепитав Вчитель. — Так звичайно. Цей день — середа.

Він хитро глянув на учнів. А ті схопили свої зошити і швидко почали записувати сказане Вчителем.

— А ти чому не записуєш? — суворо запитав він учня, який сидів у кутку і загадково посміхався, дивлячись на Вчителя.

— Тому що я знаю, що ти скажеш далі, Вчителю .

— І що ж? — Вчитель, насупившись, підняв руку, і всі учні завмерли.

Тоді учень, що не записував, сказав:

— Це також вівторок, п'ятниця, субота, понеділок, четвер та неділя.

— Ти маєш рацію, — сказав Учитель. — Тільки я хотів назвати спершу п'ятницю, а потім вівторок.

Учні загомоніли, радіючи тому, що їхній товариш відповів майже правильно. А потім один із них запитав:

— Вчителю, а чому саме така послідовність?

Учитель уважно подивився на учня, який дав майже правильну відповідь, і зробив йому знак рукою:

— Відповідай!

— Тільки один день є найсприятливішим для кожного з нас, — сказав той. — І цей день — сьогодні…

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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