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Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1978
Скульптор: Сальвадор Furió
Висота: 39 cm
Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
Якось учні запитали Учителя:
— Вчителю, скажи, який день тижня найсприятливіший?
— День? - перепитав Вчитель. — Так звичайно. Цей день — середа.
Він хитро глянув на учнів. А ті схопили свої зошити і швидко почали записувати сказане Вчителем.
— А ти чому не записуєш? — суворо запитав він учня, який сидів у кутку і загадково посміхався, дивлячись на Вчителя.
— Тому що я знаю, що ти скажеш далі, Вчителю .
— І що ж? — Вчитель, насупившись, підняв руку, і всі учні завмерли.
Тоді учень, що не записував, сказав:
— Це також вівторок, п'ятниця, субота, понеділок, четвер та неділя.
— Ти маєш рацію, — сказав Учитель. — Тільки я хотів назвати спершу п'ятницю, а потім вівторок.
Учні загомоніли, радіючи тому, що їхній товариш відповів майже правильно. А потім один із них запитав:
— Вчителю, а чому саме така послідовність?
Учитель уважно подивився на учня, який дав майже правильну відповідь, і зробив йому знак рукою:
— Відповідай!
— Тільки один день є найсприятливішим для кожного з нас, — сказав той. — І цей день — сьогодні…
Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.
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Вітер: 4 м/с Пн
Тиск: 737 мм