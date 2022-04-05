- 09:20 У режим роботи київського метро знову внесено зміни
- 09:00 В Україні скасовано весняний призов до армії
- 08:38 Світу бракує сміливості України, — Зеленський
- 08:13 У білорусі активно вербують найманців для війни в Україні, — Генштаб ЗСУ
- 07:40 Вистраждана нічия «Аталанти» та втрачена перемога команди Ярмоленка: відеоогляди матчів Ліги Європи
- 07.04 23:15 «Уникайте холоду та вологи» — лікар розповів, як лікувати у бійців окопну стопу
- 07.04 22:45 «Лопатами віддирали тіла» — мер Ірпеня розповів про знущання орків над місцевими
- 07.04 22:15 Олександра Ржавського московити розстріляли за те, що не налив їм горілки
- 07.04 21:15 Астрологиня пояснила, чому не слід сподіватись на убивство путіна його челяддю
- 07.04 20:45 «Дозвольте собі плакати, кричати й навіть злитися»: психологічні поради, як пережити втрату рідної людини
- 07.04 20:15 «Не приведи, Господи, комусь побачити своїх дітей такими»: як батько розшукав тіла загиблих на війні синів-воїнів
- 07.04 19:55 «Вплив злих планет»: астрологиня розповіла про нові випробування для України у квітні
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1970
Скульптор Fulgencio García
Висота: 27 cm
Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
У період тяжких потрясінь, таких як, наприклад, війна, далеко не кожному дано переживати страх за всю країну. І це, мабуть, навіть природно. Набагато зрозуміліший людям страх за своїх близьких, за друзів по роботі, за себе самого, нарешті. Страх часом оселяється в наших душах незалежно від того, хочемо ми цього чи ні. Просто оселяється і все. І жодного порятунку від нього немає. Особливо, коли виття сирен повітряної тривоги лунає і вдень, і вночі. Не кажучи вже про ситуації, коли довкола від розривів снарядів та ракет руйнуються житлові будинки, плачуть діти, гинуть люди.
Кожен по-різному намагається зі своїми страхами боротися. І, на жаль, аж ніяк не всім вдається з ними впоратися. Так уже влаштована людина. І не лише людина, до речі. Одного невинного мишенятка так замучив страх перед кішкою, що він уже не знав, як із цим страхом жити далі, та й чи варто жити взагалі.
Добрий чарівник, дізнавшись про це лихо, вирішив мишеняті допомогти і перетворив його на кота. Втім, радість мишеняти від такого перетворення була недовгою. Ставши котом, він почав страшенно боятися собак. І тоді чарівник вирішив перетворити його на собаку. Але і це не допомогло мишеняті позбутися страху. Ставши собакою, він не знаходив собі від жаху зустрічі з вовком.
Як ви вже, напевно, здогадалися, перетворення боязкого мишеняти на великого і сильного звіра так і не позбавило його душу від почуття постійного страху. І тоді добрий чарівник вчинив так, як, очевидно, і слід було вчинити. Він знову повернув мишеня в його тільце, що вічно тремтіло від страху. Адже справа виявилася не в тому, якої подоби набуває жива істота, що вічно бояться всього і всіх, а в тому, наскільки кожен сам зуміє налаштувати себе по відношенню до того, що відбувається навколо …
Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.
Вітер: 5 м/с Пд-3х
Тиск: 734 мм