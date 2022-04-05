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«Порцелянові» історії
8 квітня 2022
ПОЛЮВАННЯ (СОБАКИ ТА ОЛЕНЬ)
ПОЛЮВАННЯ (СОБАКИ ТА ОЛЕНЬ) Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1970
Скульптор Fulgencio García
Висота: 27 cm

Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»

У період тяжких потрясінь, таких як, наприклад, війна, далеко не кожному дано переживати страх за всю країну. І це, мабуть, навіть природно. Набагато зрозуміліший людям страх за своїх близьких, за друзів по роботі, за себе самого, нарешті. Страх часом оселяється в наших душах незалежно від того, хочемо ми цього чи ні. Просто оселяється і все. І жодного порятунку від нього немає. Особливо, коли виття сирен повітряної тривоги лунає і вдень, і вночі. Не кажучи вже про ситуації, коли довкола від розривів снарядів та ракет руйнуються житлові будинки, плачуть діти, гинуть люди.

Кожен по-різному намагається зі своїми страхами боротися. І, на жаль, аж ніяк не всім вдається з ними впоратися. Так уже влаштована людина. І не лише людина, до речі. Одного невинного мишенятка так замучив страх перед кішкою, що він уже не знав, як із цим страхом жити далі, та й чи варто жити взагалі.

Добрий чарівник, дізнавшись про це лихо, вирішив мишеняті допомогти і перетворив його на кота. Втім, радість мишеняти від такого перетворення була недовгою. Ставши котом, він почав страшенно боятися собак. І тоді чарівник вирішив перетворити його на собаку. Але і це не допомогло мишеняті позбутися страху. Ставши собакою, він не знаходив собі від жаху зустрічі з вовком.

Як ви вже, напевно, здогадалися, перетворення боязкого мишеняти на великого і сильного звіра так і не позбавило його душу від почуття постійного страху. І тоді добрий чарівник вчинив так, як, очевидно, і слід було вчинити. Він знову повернув мишеня в його тільце, що вічно тремтіло від страху. Адже справа виявилася не в тому, якої подоби набуває жива істота, що вічно бояться всього і всіх, а в тому, наскільки кожен сам зуміє налаштувати себе по відношенню до того, що відбувається навколо …

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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