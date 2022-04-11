Хочете стати мільйонерами? Вирощуйте горіхи: фермер поділився секретами

Іван Юкал з Вінниччини десятиліттями вирощує саджанці горіхів та має свої сади. Урожайність 8-річних горіхів становить 8 тонн з гектара. То ж заробити на такому бізнесі цілком реально.

«Всім за приклад розповідаю історію мого батька, який свого часу працював у колгоспі й мав велику родину, — каже Іван Юкал. — Зарплату не завжди платили, але в нас було посаджено близько 20 горіхів біля обійстя. Зібравши їх, тато їздив на Урал та до Сибіру, а за отриману виручку нас годували та взували. Навіть вже на пенсії він мені не раз повторював, що скільки часу минуло, а горіх його жодного разу не підвів. Якщо ти віднесешся з повагою та серйозністю до цієї культури, то теж отримаєш лише користь.

Горіхи насправді дуже рентабельні, інколи перевищують зернові навіть у 10 разів, але слід пам'ятати, що ціна завжди прив'язана до курсу долара. Їх можна реалізовувати понад пів року й зберігати у холодильній камері навіть до двох років. Горіх легкий, без проблем можна вантажити. Та не боїться морозів. Але річ у тім, що горіх плодоносить не так, як яблуня, слива чи черешня. У нього тичинки і маточки цвітуть окремо та в різний час. І саме типи цвітіння горіхів відіграють важливу роль при створенні саду".

Насамперед господарям слід визначитись, скільки коштів ви можете вкласти у цю справу і як будете забезпечувати сад всім необхідним. Тоді можна приступати до закупівлі саджанців та висадки.

При закладанні саду, за словами господаря, слід врахувати, що сама схема залежить від типу дерева, та й господарю має бути зручно заїхати технікою до саджанців. Сильнорослі сорти слід садити за схемою 10×10 м (100 шт./га), 12×12 м (70 шт./га) або 14×14 м (51 шт./га). Карликові розміщувати щільно — 3×3 метри з поєднанням 6×6. Більші дерева слід висаджувати за напівінтенсивною схемою: 14×7, 12×6 або 10×5.

«Щодо сортів, то я раджу Малолітинський, Кіровський, Гатченський, Привокзальний, Юкалівський, Юкалівський крепиш, ВеБу, Кочерженка, Руднєва, Єфрем, Пекан.

З одного горіха можна зібрати навіть 9 мішків плодів, загалом 270 кілограмів!

Для посадки вибирайте пагорби та схили, на південному схилі дерево раніше зацвітає. Висаджувати горіхи можна як навесні, так і восени.

Моя порада: якщо ви берете гній для висадки горіхів, не зберігайте його на бетоні. Коли гній стоїть на бетоні, у результаті бродіння у ньому утворюється силосна кислота у великій кількості. Він стає дуже агресивним, згубним для саджанця. Коли ця речовина зберігається на землі, під час опадів вона промивається і не має такої сильної концентрації. Під час посадки люди часто хочуть якомога більше підживити саджанець, щоб йому нічого потім не бракувало. Але це часто може зіграти негативну роль. Якщо добрив багато, то розвивається висока концентрація солі, що також губить саджанці. Один з моїх покупців побілив саджанці білою масляною фарбою від шкідників. Майже всі рослини загинули. Фарба пройшла вглиб рослини та вбила її. Також не можна молоді рослини обмазувати від шкідників солідолом чи різними маслами. Це загубить саджанці. Для цього використовувати можна лише садову побілку".

Загалом, за розрахунками Івана Юкала, на шостий рік плодоношення рентабельність промислового горіхового виробництва досягає 400−450%. Волоський горіх в шкарлупі продають гуртом від 60 грн/кг, ядра — приблизно по 220 грн. Окрім ядер, фермери заробляють на продажі горіхових шкірок, перетинок, роблять настоянки.

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