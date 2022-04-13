17 квітня 2022

Якось у серце простодушного селянина закралася заздрість. Він щодня важко працював, проте його доходів тільки й вистачало, щоби ледве прогодувати сім'ю. У той же час поряд з ним жив багатий сусід, який займався тією самою справою, але був набагато успішнішим у своїй роботі. У нього був великий стан і багато хто навіть приходив до нього просити гроші в борг. Звичайно, ця нерівність пригнічувала бідняка, він постійно почував себе несправедливо скривдженою долею.

Після чергових роздумів, яким він зазвичай присвячував вечірні години, йому наснився сон: стоїть він біля підніжжя гори, а якийсь поважний старець каже йому:

— Йди за мною.

Довго вони йшли, дуже довго. І ось нарешті опинилися в місці, де лежало безліч хрестів. Усі вони були різних розмірів та виготовлені з різних матеріалів. Були там хрести золоті та срібні, мідні та залізні, кам'яні та дерев'яні. Старець пропонує:

— Вибирай собі будь-хрест, який тільки хочеш. Тільки потім тобі треба буде віднести його на вершину тієї гори, яку ти бачив на початку нашої дороги.

Загорілись у бідняка очі, долоні від хвилювання навіть спітніли. Він нерішуче попрямував до золотого хреста, який ніби манив до себе своєю пишністю та красою. Підійшовши до золотого хреста, бідняк нахилився, щоб підняти його. Проте хрест виявився настільки важким, що він не зміг його навіть з місця зрушити.

— Що ж, видно, не під силу тобі цей хрест, — сказав йому старець, — вибирай інший.

Швидко окинувши поглядом інші хрести, бідняк зрозумів, що другий за цінністю хрест — срібний. Однак, піднявши його, він зробив тільки крок, і відразу впав: срібний хрест виявився не менш важким.

Те саме сталося і з мідним, і із залізним, і з кам'яним хрестами.

Нарешті побачив чоловік найменший хрест. Зроблений він був із дерева і настільки прийшовся чоловіку впору, що він спокійно взяв його і відніс на вершину гори.

Тоді старець пояснив:

— Давай я розповім тобі, що за хрести ти бачив щойно. Золотим був царський хрест. Хтось думає, що царем бути легко, але насправді царська ноша — важкий тягар. Та й хрест із срібла — доля тих, хто наділений владою. Він також дуже тяжкий, і не кожен зможе його носити. Мідний хрест — для тих, кому Бог послав у житті багатство. Комусь може здаватися, що багатим бути добре. Але вони не знають того, що багаті люди ні вдень, ні вночі не знають спокою. Крім того, багатим доводиться постійно думати про те, як своїм багатством правильніше розпорядитися. Їхнє життя зовсім не легке, хоча багато хто вважає їх щасливчиками. Залізний хрест — це хрест військових, які часто живуть у похідних умовах, терплять холод, голод та постійний страх смерті. Кам'яний хрест — доля торговців. Заздрісникам вони здаються людьми успішними і щасливими, проте багатьом невтямки, якою працею вони добувають свою їжу. І потім нерідкі випадки, коли вони, присвятивши життя успішній справі, можуть одночасно все втратити, опинившись у повній злиднях. А ось дерев'яний хрест, який здався тобі найзручнішим і найпридатнішим, — це і є твій хрест. Ти постійно мучишся думками про те, що хтось живе краще за тебе, але при цьому не зміг подужати жодного хреста, крім свого, найбільше тобі придатного. Тому йди, і надалі не ремствуй на своє життя і нікому не заздри.

Бог кожному дає хрест під силу — рівно стільки, скільки людина може нести.

З останніми словами таємничого старця бідняк прокинувся. І з того часу вже нікому не заздрив і на свою долю не нарікав.

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.