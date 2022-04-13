19 квітня 2022

Я цілком припускаю, що хтось, прочитавши ці рядки, зможе дорікнути мені, що не про те «потрібно» зараз писати і говорити. Ці «хтось» завжди краще за нас знають, як, кому і коли потрібно писати, відчувати, говорити. Вони міряють всіх за своїми мірками і готові припиняти будь-яку дію або слово, що порушує ними встановлені рамки розуміння ситуації. Ну, і Бог із ними. Я вчиню по-своєму.

Адже життя триває. Незважаючи ні на що. Ні на виття сирен повітряної тривоги. Ні на вибухи ворожих снарядів і ракет, що руйнують житлові будинки та лікарні та забирають життя мирних людей. Життя триває. Для одних — у постійній тривозі та очікуванні нових страждань. Для інших — у надії на те, що весь цей жах скоро закінчиться, виснажений, поранений, подихаючий дракон вселенського зла відповзе від нас, повернеться в свою смердючу печеру і там здохне, принісши полегшення мільярдам жителів Землі. І ми знову почнемо будувати світлі плани на мирне майбутнє. І ми почнемо це майбутнє створювати наново — благополучне, мирне, радісне, дасть Бог, що процвітає.

Життя триває. І це легко помітити, бачачи, як люди продовжують закохуватися (навіть на фронті!), укладати шлюби (навіть у військових шпиталях!), народжувати дітей (навіть під гуркіт ракетного обстрілу і навіть на перонах столичного метро, що на час стали для киян притулком). Життя триває. Разом із квітучою весняною природою, разом із теплим сонечком і блакитним прозорим небом, у якому, якщо уважно придивитися, зрідка з'являються обриси ангелів, що здійнялися над нашими містами та селами та розпростерли над нашими головами свої великі крила. І шкода, якщо хтось, переживаючи проблеми та труднощі, відчуваючи страх та тривогу, цього не помічає.

Одного разу вчитель, поставивши чорну крапку на великому аркуші білого паперу, спитав учнів, що вони бачать перед собою. Діти навперебій почали вигукувати:

- Чорна точка! Чорна точка!

Похитав головою вчитель і терпляче почав їм пояснювати, що крім однієї чорної точки в них перед очима знаходиться велика площина чистого білого паперу, на якій можна і мудрі думки викласти, і дивовижні картини намалювати. І співвідношення однієї лише чорної точки і простору білого паперу просто непорівнянно. Тож чи варто свою увагу зосереджувати лише на цьому? Сприйняття життя у всій її повноті — ось те, що здатне дати людині можливість реального розуміння того, що відбувається навколо. Ось те, що здатне дати людині сили для подолання труднощів. Потрібно тільки навчитися бачити.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.