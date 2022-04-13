20 квітня 2022

Мабуть, із цим стикався кожен із нас. І неодноразово. Із ситуацією, яка потребує простого життєвого рішення. А люди, у паніці його не знаходячи, починають метатися з боку в бік, накручуючи себе до божевілля, втрачаючи будь-яку надію на благополучний результат і приходячи, нарешті, до висновку, що проблему розв'язати не можна. Це коли раптом відчай зовсім позбавляє останніх душевних сил. Але якщо поміркувати над проблемою, що виникла, спокійно, та ще й прислухатися до мудрої поради людини, яку нерідко Господь посилає нам на допомогу в такі моменти, все може вирішитися куди спокійніше і благополучніше.

В одній із країн Близького Сходу жив скромний купець, який мав трьох синів. Коли настав час покидати цей грішний світ, купець залишив синам заповіт. У ньому він чітко розписав, як дітям слід розділити його головне багатство — 17 верблюдів. Старшому синові потрібно було отримати половину верблюдів, середньому — одну третину, а молодшому — одну дев'яту від їхньої кількості.

Провівши батька в останню путь, зібралися брати, щоб виконати його волю. І прийшли у відчай! Виявилося, що число 17 ніяк не виходить розділити ані на 2, ані на 3, ані на 9. Брати довго сперечалися, перебиваючи один одного і навіть переходячи на крик, поки не зрозуміли, що криком не допоможеш. Сусід, який чув гучні суперечки, був відомим в окрузі погоничем верблюдів та добре знав їхнього батька. Він поважав купця за скромність та справедливість. І, бачачи, чим може закінчитися конфлікт між синами сусіда, який пішов в засвіти, погонщик вирішив віддати сперечальникам одного з двох своїх верблюдів. Просто так. В ім'я збереження спокою в їхній сім'ї.

Цей його жест дивовижно примирив братів. Адже тепер число 18 легко ділилося і на 2, і на 3, і дев'ять. Старшому з братів дісталися 9 верблюдів, середньому — 6, а молодшому — 2. Виявилося, що отриманих ними верблюдів було 17, як батько і заповідав. А 18-го верблюда, подарованого добрим сусідом, брати вирішили повернути назад. Та ще й зі словами вдячності за урок.

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.