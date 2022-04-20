23 квітня 2022

Це тільки на перший погляд може здаватися, що не так важливо чітко формулювати собі саму мету, досягнення якої прагнеш. Ну, яка різниця, як формулювати ціль, вважає багато хто, якщо дорога якось і кудись все одно виведе? І при цьому люди навіть не замислюються над тим, що через таку постановку питання на вирішення важливих проблем часом може піти набагато більше часу, сил і нервів, ніж якщо все робити продумано і правильно.

Конфуцій свого часу говорив, що не має значення, з якою швидкістю ти рухаєшся до своєї мети, головне — не зупинятися. І він, звичайно, частково мав рацію. Проте лише частково. Адже чим коротший шлях, тим ближча мета. Втім, сьогоднішня простенька східна притча може послужити ненабридливим підтвердженням цього.

Якось уранці Ходжа Насреддін працював у саду. До нього підійшов юнак і спитав:

— Шановний, чи не могли б ви підказати, де знаходиться будинок мулли Насреддіна?

— Он той, ліворуч, — сказав мулла і продовжив займатися своєю справою.

Через якийсь час юнак повернувся і здивовано вигукнув:

— Виявляється, ви і є мулла Насреддін!

— Це так.

— Але чому ж ви мені не сказали про це, коли я вас питав?

— Так ти ж шукав мій дім, а не мене, — відповів мудрий Насреддін …

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.