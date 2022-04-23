Місячний календар садівника-городника на останню декаду квітня 2022 року

Перед початком робіт у саду та городі кожен власник ділянки намагається правильно спланувати періоди для обробки та добрива ґрунту та рослин.

Рекомендації про те, коли краще займатися певними видами робіт, складаються як на основі досвіду попередніх років, так і даних про метеоумови і прогнози погоди на конкретні проміжки часу, що постійно оновлюються, пише сайт телеканалу СТБ.

Виходячи зі всього вищезгаданого, сайт наводить наступний календар на останню декаду поточного місяця.

Сприятливі дні для придбання насіння, саджанців та садового інвентарю: 28−29.

Сприятливі дні посіву насіння овочів на розсаду: 21−22.

Сприятливі дні для посадки коренеплодів: 21−22, 25−26, 30 (до обіду).

Сприятливі дні для висадки розсади овочів та квітів у теплиці та відкритий ґрунт: 25−26.

Полив — у будь-який день, крім 25−26.

Сприятливі дні для рідкого підживлення: до 24 квітня, а також 30 .

Сприятливі дні для обрізки дерев та чагарників, а також кімнатних рослин: 28−29 .

Сприятливі дні для роботи із ґрунтом: 28−29 .

Сприятливі дні для обробки рослин від хвороб та шкідників: 30.

Сприятливі дні для розмноження рослин живцюванням: 28−29.

Несприятливі дні квітня: 23−24, 30

Несприятливі дні для посіву насіння та посадки багаторічників та цибулинних культур: 23−24, 30 (вечір).

Несприятливі дні для посадки дерев і чагарників: 25−26.

Несприятливі дні для обрізки дерев і чагарників: 25−26.

Нагадаємо, непогано заробити на своєму городі можна несподівано — наприклад, засадивши його лавандою.

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