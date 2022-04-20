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Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1985
Скульптор: Francisco Catalá
Розмір: 20×48 cm
Лімітована серія — 3000 виробів
Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
Є дві старовинні притчі, які розповідають, як яйце пов'язане з Великоднем. Дивно, але ці легенди не суперечать одна одній. Згідно з першою, вхід у гробницю, де лежало тіло Ісуса Христа, був закритий величезним каменем, що своєю формою нагадував яйце. На третій день після поховання Ісуса стражники, що охороняли вхід у труну Господню, побачили ангелів, що зійшли з неба, і камінь сам собою відкотився. Так яйце стало для багатьох віруючих символом труни, в надрах яких зародилося життя, якому судилося з'явитися на світ всупереч будь-яким перешкодам.
Друга притча — про диво, що сталося зі звичайним яйцем на очах імператора Тіберія. Марія Магдалина вирушила проповідувати до Риму. Тоді немислимо було відвідати правителя з порожніми руками: і якщо багаті підносили золото, коштовності, наїдки, то бідні люди обдаровували імператора найпростішими, але цінними їм речами, наприклад, яйцями свійської птиці. Марія Магдалина принесла не лише яйце, а й дивовижну звістку: «Христос воскрес!» — повідомила вона, вручаючи Тіберію куряче яйце.
Імператор, якого історики описували як людину проникливу, але норовливу, засумнівався і сказав, що нікому не підвладно воскреснути з мертвих. Так само, як і цьому білому яйцю не під силу стати червоним. І тільки він це вимовив, як яйце змінило свій колір. За однією з версій, здивований імператор навіть вигукнув: «Воістину воскрес!», зародивши цим традицію пасхального звернення християн один до одного (зрозуміло, це сталося мимоволі, адже Тіберій вірив у Юпітера, Нептуна та інших римських богів).
Але не лише християни наділяли яйце додатковими смислами. Людина завжди бачила в ньому щось більше. Ось, наприклад, Брахма, бог-творець в індуїзмі, був народжений із золотого яйця, із залишків якого потім проріс Всесвіт.
У давньоєгипетській Книзі мертвих теж є згадка про Сяюче яйце: його знесла небесна гуска, і саме з нього потім з'явився бог Сонця Ра.
А в стародавньому Китаї вважалося, що колись всюди панував хаос, і він був ув'язнений у величезному яйці. Усередині яйця сам собою народився первопредок Пань-гу, який своєю сокирою прямо всередині яйця розбив шкаралупу і відокремив Інь (землю) від Янь (неба). У буддизмі шкаралупа яйця теж фігурувала і ототожнювалася зі «шкаралупою невігластва» — звільнитися від неї означало народитися вдруге, досягти просвітлення.
Отже, поза всяким сумнівом, важливість великоднього яйця є очевидною для всіх. І саме сьогодні цю важливість хотілося наголошувати…
До речі, у колекції нашого музею зібрано чимало фарфорових яєць різної складності виконання ручної роботи. Але найбільш привабливою мені здалася ця дивовижна композиція.
Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.
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