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Клуб споживачів

Смачний шпинатний омлет: здивуйте рідних вітамінним сніданком

15:34 25 квітня 2022
шпинатний омлет

Після великоднього столу більшість з нас захоче відпочити від м'ясних страв і приготувати щось легке та корисне. Кулінарка Тетяна Пшенична поділилась з «ФАКТАМИ» рецептом шпинатного омлету.

Він простий і легкий у приготуванні, а ще чудовий вітамінний сніданок.

Для приготування візьміть:

  • Яйця — 3 шт.
  • Шпинат (свіжий або заморожений) 60 г
  • Йогурт питний 50 г
  • Борошно цілозернове пшеничне 30 г

Всі інгредієнти збити блендером, щоб перебився шпинат і зафарбував омлет у зелений колір. Смажити на сковорідці під кришкою на невеликій кількості олії до готовності. Смачного!

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепти приготування омлету по-мавританськи, та «царської» яєшні.

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