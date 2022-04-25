Смачний шпинатний омлет: здивуйте рідних вітамінним сніданком
Після великоднього столу більшість з нас захоче відпочити від м'ясних страв і приготувати щось легке та корисне. Кулінарка Тетяна Пшенична поділилась з «ФАКТАМИ» рецептом шпинатного омлету.
Він простий і легкий у приготуванні, а ще чудовий вітамінний сніданок.
Для приготування візьміть:
- Яйця — 3 шт.
- Шпинат (свіжий або заморожений) 60 г
- Йогурт питний 50 г
- Борошно цілозернове пшеничне 30 г
Всі інгредієнти збити блендером, щоб перебився шпинат і зафарбував омлет у зелений колір. Смажити на сковорідці під кришкою на невеликій кількості олії до готовності. Смачного!
Раніше «ФАКТИ» публікували рецепти приготування омлету по-мавританськи, та «царської» яєшні.46
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