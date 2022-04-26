29 квітня 2022

Ті з нас, кому доводилося бувати в Афінах, напевно відвідували стародавній Акрополь, розташований на одному з пагорбів, що височіють над грецькою столицею. І саме там знаходиться Парфенон — один із найвідоміших у світі храмів. Побудований в 5-му столітті до нашої ери, Парфенон з 17 колонами вздовж довгої стіни і 8 — вздовж короткої, є чудовим прикладом суворого доричного мистецтва. Великий скульптор Фідій спостерігав за прикрасою храму скульптурними зображеннями, зокрема величезною статуєю Афіни Парфенос, яка, на жаль, не збереглася до наших днів.

Факт, що Фідій брав участь у розробці архітектурного проекту Парфенона, достовірно доведено. При будівництві храму було втілено у життя грандіозні ідеї знаменитого скульптора. Багато деталей декору було виконано саме у його неповторному стилі, який панував в Афінах у пору «золотого століття» образотворчого мистецтва. Для геніального Фідія був нічого неможливого. Він мав талант втілювати в життя задумане, а всі його проекти відрізнялися природністю форм та жвавістю образів. Світло, що проникає у храм зовні, створює приголомшливий ефект гри світла та тіні, підкреслюючи досконалість усіх деталей інтер'єру. За допомогою такої гри світла Фідій зміг «розфарбувати» статуї, що прикрашають Парфенон — це стало абсолютно новою технікою декору, яка раніше не використовувалася. Щоб зрозуміти всі тонкощі та переваги новаторської ідеї скульптора, досить поглянути на фрагменти статуй трьох богинь — Гестії, Діани та Афродіти, які були свідками народження Афіни з голови Зевса.

Парфенон протягом своєї історії служив різним цілям. Це був перший храм, перетворений на християнську церкву, а після завоювання турками Греції — на мечеть. Турки використовували Парфенон і як склад зброї та боєприпасів. В 1687, під час облоги Афін венеціанцями, сушковий постріл з корабля вразив храм, практично повністю зруйнувавши його. Пізніше храм був частково відновлений, але багато скульптур було втрачено безповоротно і вже не реставрувалися. Крім того, низка скульптур на початку XIX ст. був перевезений до Лондона лордом Елгіном. Там вони стали частиною колекції Британського музею.

Де, до речі, і зараз можна побачити всю цю дивовижну красу.

Так ось. І в Афінах, і в Лондоні мені не раз доводилося чути легенду, присвячену великому Фідію. Коли він закінчував роботу над статуєю прекрасної Діани, один з афінських вельмож, спостерігаючи за цим, несподівано запитав скульптора:

- Скажи, Фідію, навіщо ти так старанно трудишся над кожною складкою її вбрання? Особливо з тильного боку статуї, яка примикатиме до глухої стіни храму! Хто знатиме про те, що ззаду фігура Діани виглядатиме так само красиво, як і спереду?!

- Я… — відповів великий скульптор.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.