Частина українських домогосподарств можуть залишитися без світла у найближчі місяці: як цього уникнути

Незважаючи на те, що українцям обіцяють максимальну толерантність з боку постачальників світла, води та тепла у разі несплати під час війни за надані послуги, для цього потрібно дотримуватись важливих умов.

Так, споживачі електроенергії, які не мають можливості оплачувати рахунки, що надходять їм, зобов'язані попередити про це своїх постачальників, в протилежному випадку їх відключатимуть від електромережі.

Відповідну постанову ухвалила Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг.

При цьому НКРЕКУ зобов'язала постачальників провести роз'яснювальну роботу серед споживачів про те, що є можливість оплачувати рахунки за світло онлайн, а також наголосити на важливості передачі показників лічильників.

У разі своєчасного попередження свого постачальника українців не відключатимуть від електроенергії до того, поки в країні діє воєнний стан, а також протягом 30 днів після його скасування.

При цьому всупереч «довоєнним» планам підвищення плати за світло не буде, і платити за електроенергію українці будуть за такими тарифами:

до 250 кВт * год (включаючи весь обсяг споживання) — 1,44 гривні за 1 кВт * год;

понад 250 кВт*год (за весь обсяг споживання) — 1,68 гривні за 1 кВт*год.

Нагадаємо, у Раді зареєстровано проект закону, який передбачає введення заборони (на час війни) примусового стягнення боргів за житлово-комунальні послуги з населення, а також боргів підприємств оборонно-промислового комплексу, залізничного транспорту, військових частин та військових вишів.

238

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter