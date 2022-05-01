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Картопляний суп-пюре з сиром: ідеальний та ситний обід

15:10 1 травня 2022
Картопляний суп-пюре з сиром

Поживний і корисний суп-пюре з картоплі особливо смакує в поєднанні з сиром. Рецептом поділився кулінар зі Львова Віталій Думінський, який раніше розповів, як готувати галушки з куркою та грибами в горщиках.

Інгредієнти:

  • картопля — 350 г
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.
  • сир — 100 г
  • кубики бульйонні — 2 шт.
  • масло вершкове — 1 ст. л
  • молоко — 3 ст. л
  • горіх мускатний — 1 / 4 ч. л
  • перець чорний (мелений) — на смак
  • сіль — на смак

Спосіб приготування:

Ріпчасту цибулю очистити, нарізати кілька тонких кілець для прикраси, решту дрібно порубати. Масло розігріти на сковороді, додати цибулю і смажити до м'якості на повільному вогні. Картоплю очистити й нарізати дрібними кубиками. Бульйонні кубики розвести водою. Додати картоплю до обсмаженої цибулі, перемішати, влити приготований бульйон. Посолити, поперчити й додати мелений мускатний горіх. Довести до кипіння, варити на повільному вогні близько 30 хвилин до повної готовності картоплі. Готову масу протерти через сито або збити в блендері, додати молоко і прогріти. Сир натерти на дрібній тертці.

Перед подачею до столу покласти сир, мішати, доки сир не розчиниться. Розлити суп-пюре по тарілках, прикрасити кільцями цибулі або зеленню.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати штрудель з куркою, сиром і грибами.

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