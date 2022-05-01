Картопля, запечена в сухому клярі: смачна, економна і корисна для фігури вечеря

Картопля відноситься до тих їстівних запасів, без яких рідко обходиться кухня. Готувати її можна як завгодно — все залежить від фантазії. У запеченому вигляді овоч буде не лише смачним, а й корисним для фігури — впевнена кулінарка Міла Обухова.

Для приготування:

Картопля 7−8 шт.

Сіль на смак

Рослинна олія 20 мл

Борошно 2 ст. л. з гіркою

Куркума 0,5 ч. л.

Чебрець 0,5 ч. л.

Молотий лавровий лист 0,5 ч. л.

Часник сухий 1 ч. л.

Імбир сухий ¼ ч. л.

Вмикаємо розігрівати духовку до t 200°. Кожну картоплину ріжемо на 6−8 часточок. Перемішуємо з сіллю на свій смак. Потім перемішуємо з рослинною олією. Борошно і спеції змішуємо, і в кілька прийомів вмішуємо цю суміш в картоплю.

На лист з пергаментом викладаємо картоплю на невеликій відстані між кусочками, це важливо. Відправляємо в духовку, зменшуємо t до 180°, запікаємо з конвекцією до готовності. Подаємо гарячу картоплю з соусом — сметана і зелень.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати «Картоплю у банці» — ситну, ароматну і дуже смачну страву.

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