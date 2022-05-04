Коли пасочка вже не лізе: готуємо французькі тости з черствого великоднього хліба
На Великдень, а потім і у Поминальну неділю господині напікають стільки пасок, що просто не встигають їх усіх поїсти чи роздати. А викидати — гріх. Досить часто із сухої паски роблять сухарики до чаю. Але можна проявити оригінальність і піти далі, увімкнувши кулінарні таланти і фантазію. Зокрема, приготувати французькі тости. Таку смакоту рекомендує фудблогерка Анастасія Солопій.
Для приготування:
одна чи кілька пасочок
100−150 мл молока
2 яйця
1 ст. л цукру
кориця чи ваніль за бажанням
кокосова олія/вершкове масло для смаження
Приготування
Зрізаємо з пасочки верхівку з глазур'ю та декором. Пасочку нарізаємо на шматки товщиною 1−2 см. Яйця збиваємо з цукром та молоком, додаємо корицю та ваніль. Щедро вмочуємо з двох сторін кожен шматочок пасочки та смажимо на добре розігрітій сковорідці з маслом (з кокосовим найсмачніше). Подаємо з варенням, ягодами, крем-сиром.
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