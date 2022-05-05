Справжній український капустняк за бабусиним рецептом із Нової Зеландії
Переїхавши до Нової Зеландії, Ірина зберегла зв'язок із Батьківщиною, і добре пам'ятає рецепти, яким її навчили рідні. І запропонувала приготувати найсмачніший капустняк за рецептом її бабусі.
«Вчора готувала найсмачніший капустняк за бабусиним рецептом. У мене вийшла п'ятилітрова каструля», — розповідає вона.
Ірина готувала страву з 1 кг телятини, але можна і з будь-яким іншим м'ясом — курятиною і т.д., і взяти м'яса поменше.
У капустняку головне — капуста. На 3 літри йде приблизно 2 склянки дрібно нарізаної квашеної капусти і трохи більше свіжої, 3−4 картоплини, півсклянки пшона, томатна паста, по одній великій моркві та цибулі.
Продукти на капустняк із розрахунку на 5 літрів готового супу:
- 1 кг м'яса
- 3,5 склянки квашеної капусти дрібно нарізаної
- 4 склянки свіжої капусти дрібно нарізаної
- 2/3 склянки пшона
- 5−6 картоплин
- 1 велика цибулина
- 1 морквина
- 1 пакетик томатної пасти
- спеції (лавровий лист, чорний перець мелений і горошком та ін. за смаком)
- сіль до смаку (приблизно десертну ложку без гірки).
Етапи приготування
Найбільша морока, ділиться жінка — дуже дрібно нарізати капусту.
Поки вариться м'ясо, на іншу конфорку ставте варити квашену капусту. Варити до відносної м'якості, приблизно годину — півтори.
Очищену картоплю повністю кладемо в бульйон до м'яса. Варимо до готовності, виймаємо та розминаємо вилкою або товкачем у пюре.
Можна розвести невеликою кількістю кип'яченої води до консистенції густого киселю, розім'яти всі шматочки, розмішати до однорідної маси.
У бульйон кладемо дрібно-дрібно нарізану свіжу капусту, потім додаємо томат, спеції.
Перебране та промите пшоно розтираємо качалкою на дощечці, додаємо в капустняк.
Поки все вариться, робимо засмажку з цибулі та моркви.
Коли свіжа капуста майже готова, додаємо варену квашену капусту з відваром, розім'яту картоплю, засмажку. Все разом вариться на повільному вогні 10 хвилин і капустняк готовий. Капуста при цьому залишається трохи твердою. І насолоджуємось справжнім українським капустняком.
Ще один рецепт приготування капустняку запропонували на іншому youtube-каналі.
Його відмінність від попереднього рецепту — у дуже дрібній нарізці капусти (за допомогою блендера). Також автор цього «бабусиного рецепту» радить замінити томатну пасту на томатний сік.
А прекрасним доповненням до капусняку можуть стати картопляні зрази по-карпатськи, які можна приготувати з різними начинками.91
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