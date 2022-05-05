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Справжній український капустняк за бабусиним рецептом із Нової Зеландії

18:50 5 травня 2022
Справжній український капустняк за бабусиним рецептом із Нової Зеландії

Переїхавши до Нової Зеландії, Ірина зберегла зв'язок із Батьківщиною, і добре пам'ятає рецепти, яким її навчили рідні. І запропонувала приготувати найсмачніший капустняк за рецептом її бабусі.

«Вчора готувала найсмачніший капустняк за бабусиним рецептом. У мене вийшла п'ятилітрова каструля», — розповідає вона.

Ірина готувала страву з 1 кг телятини, але можна і з будь-яким іншим м'ясом — курятиною і т.д., і взяти м'яса поменше.

У капустняку головне — капуста. На 3 літри йде приблизно 2 склянки дрібно нарізаної квашеної капусти і трохи більше свіжої, 3−4 картоплини, півсклянки пшона, томатна паста, по одній великій моркві та цибулі.

Продукти на капустняк із розрахунку на 5 літрів готового супу:

  • 1 кг м'яса
  • 3,5 склянки квашеної капусти дрібно нарізаної
  • 4 склянки свіжої капусти дрібно нарізаної
  • 2/3 склянки пшона
  • 5−6 картоплин
  • 1 велика цибулина
  • 1 морквина
  • 1 пакетик томатної пасти
  • спеції (лавровий лист, чорний перець мелений і горошком та ін. за смаком)
  • сіль до смаку (приблизно десертну ложку без гірки).

Етапи приготування

Найбільша морока, ділиться жінка — дуже дрібно нарізати капусту.

Поки вариться м'ясо, на іншу конфорку ставте варити квашену капусту. Варити до відносної м'якості, приблизно годину — півтори.

Очищену картоплю повністю кладемо в бульйон до м'яса. Варимо до готовності, виймаємо та розминаємо вилкою або товкачем у пюре.

Можна розвести невеликою кількістю кип'яченої води до консистенції густого киселю, розім'яти всі шматочки, розмішати до однорідної маси.

У бульйон кладемо дрібно-дрібно нарізану свіжу капусту, потім додаємо томат, спеції.

Перебране та промите пшоно розтираємо качалкою на дощечці, додаємо в капустняк.

Поки все вариться, робимо засмажку з цибулі та моркви.

Коли свіжа капуста майже готова, додаємо варену квашену капусту з відваром, розім'яту картоплю, засмажку. Все разом вариться на повільному вогні 10 хвилин і капустняк готовий. Капуста при цьому залишається трохи твердою. І насолоджуємось справжнім українським капустняком.

Ще один рецепт приготування капустняку запропонували на іншому youtube-каналі.

Його відмінність від попереднього рецепту — у дуже дрібній нарізці капусти (за допомогою блендера). Також автор цього «бабусиного рецепту» радить замінити томатну пасту на томатний сік.

А прекрасним доповненням до капусняку можуть стати картопляні зрази по-карпатськи, які можна приготувати з різними начинками.

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