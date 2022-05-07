Додайте кілька крапель і збирайте огірки на ділянці тоннами: названі «два секретні компоненти» для дачі (відео)
У будь-якій аптеці можна купити два засоби, які допоможуть виростити великий урожай огірків, захистити їх від хвороб та шкідників, і навіть підгодувати корисними речовинами.
У цьому впевнені автори youtube-каналу про городництво.
Йдеться, за їхніми словами, про зеленку та йод. Вони мають антисептичні властивості, одночасно знижуючи ризик захворювань рослин, і в той же час стимулюючи їх зростання.
Антисептичні властивості забезпечуються завдяки наявності міді у зеленці. Наприклад, при кореневій гнилі для профілактики можна зробити наступний розчин: на відро води додаємо десять крапель зеленки або йоду, ретельно розмішуємо, і поливаємо з розрахунку літр на кущ.
Можна трохи змастити стебла рослин за допомогою йоду та зеленки, розвівши їх у пропорції один до двох. Усього дві такі обробки, і гнильні грибки повністю зникнуть.
Проти борошнистої роси можна зробити інший розчин: наповнюємо сіном половину відра, настоюємо кілька днів, проціджуємо і додаємо десять крапель йоду, і поливаємо раз на тиждень тричі. Це підвищить урожайність огірків та покращить їх смак.
Деталі свого методу автори розповіли у відео.
Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, як підвищити врожайність картоплі на дачі чи присадибній ділянці.259
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