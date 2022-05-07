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Обробляємо оселедець швидко і без кісток за голландським способом (відео)

19:46 7 травня 2022
Обробляємо оселедець швидко і без кісток за голландським способом (відео)

Жоден святковий або навіть буденний стіл не обходиться без страв із оселедця: з нього готують салати, закуски, маринують, подають з картоплею, а деякі навіть смажать і варять.

Але будь-яка страва із оселедця починається з оброблення риби.

Про те, як провести цей процес «по-голландськи», розповіли автори youtube-каналу.

Згідно з їхніми рекомендаціями, перш за все потрібно видалити зябра і, тим самим частину вмісту шлунка.

Після цього відрізається частина очеревини.

А потім слід зробити невеликий надріз — буквально трохи — біля голови та по хребту.

Потім з риби знімається шкіра, утримуючи рибу за голову.

Після цього недалеко від хвостової частини перерізати кістку. І потім цю кістку та хребет витягнути з риби.

І лише після цього відрізати голову.

У результаті виходить два філе, з яких зчищаються всі залишки плівки, кишок та реберних кісток.

«На цьому етапі обробка закінчується, і ось у такому вигляді голландці її вживають. Дві філешки без кісток — спробуйте та оцініть смак», — радять автори ролика.

До речі, оселедець стане відмінним доповненням до гарячих страв, наприклад, національної української страви — капустняку.

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