Україну накрила потужна магнітна буря: як довго «штормитиме» і на що звернути увагу

У неділю, 8 травня, магнітна буря, що почалася напередодні, набирає обертів — її міць оцінюють у 8 балів.

Як повідомляє cuevadenerja.es, саме у цей день очікується погіршення самопочуття та перепади у настрої. Також на тлі магнітної бурі можуть загостритися захворювання нервової системи, підвищиться стомлюваність, можливі головні болі та стрибки тиску. Отже метеозалежним людям треба бути особливо обережними і заздалегідь вживати необхідні заходи.

Очікується, що у понеділок, 9 травня, буря буде слабшою — до 3 балів, а надвечір й ще менше.

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Майже всі люди відчувають вплив магнітних бур, проте деякі особливо гостро на них реагують. Є кілька правил, які допоможуть зменшити негативні відчуття.

У такі дні зазвичай рекомендують не переїдати, тимчасово виключити з раціону гостре, солоне і жирне. Замість напоїв, що бадьорять, пити трав'яні чаї. І не слід перенавантажувати організм — фізичне навантаження має бути помірним. Добре на самопочутті позначиться повільна прогулянка.

Нагадаємо, що наприкінці квітня розпочався так званий «коридор затемнень» 2022 року, який триватиме два тижні.

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