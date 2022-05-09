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Ці рогалики стануть родзинкою вашого столу: діти зметуть за пів години

14:00 9 травня 2022
рогалики

Дуже смачні та пухкі рогалики виходять за цим рецептом. І дорослі, й діти з апетитом наминають смаколик, каже кулінарка Міла Обухова.

Інгредієнти

Яйця — 2 шт.

Олія — 80 мл

Молоко — 1,5 склянки

Цукор — 0,5 склянки

Дріжджі свіжі — 30 г (якщо сухі, то 1 ст. л.)

Сіль — щіпка

Борошно — 700−750 г

Жовток для змазування

Цукор для посипання

Приготування

Молоко злегка підігріти, додати ложку цукру та дріжджі. Дати ожити дріжджам протягом 15 хвилин. Потім додати всі продукти (олію — в кінці замісу) і замісити гладке еластичне тісто. Розділити тісто на дві частини й кожну розкачати, присипаючи борошном. Коло товщиною 0,5 см розділити на 12 сегментів і сформувати рогалики. Викласти на деко та дати підійти 20−30 хвилин. Між рогаликами залишайте відстань, в процесі випічки вони збільшуються.

Змастити рогалики жовтком, посипати цукром і випікати в попередньо розігрітій до 180 °C духовці 20−25 хвилин, поки не стануть рум'яні.

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