Покладіть це в лунку при посадці розсади і забудьте про підживлення! ТОП-6 наповнювачів при вирощуванні томатів, перців, баклажанів та огірків (відео)
Кожен дачник прагне підвищити врожай зі своїх грядок, але більшість добрив та удобрювальних компонентів вимагають витрат — не стільки часу та сил, скільки грошей.
У цьому впевнений агроблогер Іван, який закликає припинити вносити золу в лунки під час посадки картоплі.
«Але чи можна обійтися без зайвих витрат на вирощування?» — запитує він.
І сам відповідає на нього — звичайно, можна!
При цьому білоруський фермер пропонує ТОП-6 наповнювачів лунок для томатів, перців, баклажанів та огірків.
І це не яєчна шкаралупа!
Все набагато і простіше, і доступніше:
- шкірка фруктів та овочів,
- черствий хліб та інші хлібні відходи,
- відходи крупи;
- ТРУТОВИКИ та трухлява деревина;
- рибні відходи (голови та нутрощі);
- і, нарешті, правильний компост!
Своїм досвідом Іван поділився на відео.
Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, як висадити розсаду так, щоб забезпечити правильне сусідство рослин .157
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