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Покладіть це в лунку при посадці розсади і забудьте про підживлення! ТОП-6 наповнювачів при вирощуванні томатів, перців, баклажанів та огірків (відео)

18:47 11 травня 2022
Покладіть це в лунку при посадці розсади і забудьте про підживлення! ТОП-6 наповнювачів при вирощуванні томатів, перців, баклажанів та огірків (відео)

Кожен дачник прагне підвищити врожай зі своїх грядок, але більшість добрив та удобрювальних компонентів вимагають витрат — не стільки часу та сил, скільки грошей.

У цьому впевнений агроблогер Іван, який закликає припинити вносити золу в лунки під час посадки картоплі.

«Але чи можна обійтися без зайвих витрат на вирощування?» — запитує він.

І сам відповідає на нього — звичайно, можна!

При цьому білоруський фермер пропонує ТОП-6 наповнювачів лунок для томатів, перців, баклажанів та огірків.

І це не яєчна шкаралупа!

Все набагато і простіше, і доступніше:

  • шкірка фруктів та овочів,
  • черствий хліб та інші хлібні відходи,
  • відходи крупи;
  • ТРУТОВИКИ та трухлява деревина;
  • рибні відходи (голови та нутрощі);
  • і, нарешті, правильний компост!

Своїм досвідом Іван поділився на відео.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, як висадити розсаду так, щоб забезпечити правильне сусідство рослин .

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