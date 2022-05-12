Щоб смородина виросла великою і солодкою: рецепт крохмального підживлення
Для того, щоб смородина виросла смачною та солодкою, досвідчені городники рекомендують різні підживлення, зокрема, на основі курячого посліду.
А автори каналу «Моя дача. Сад і город» радять використовувати як добрива крохмаль, що містить величезну кількість калію, необхідного для нормального росту смородини.
Так, картопляний крохмаль сприяє наростанню зеленої маси весною; перешкоджає осипанню квітів; сприяє наливу ягід; збільшує солодкість плодів; запобігає ув'яданню та ранньому осипанню ягід.
Рецепт:
- 250 грн. картопляного крохмалю;
- 3 л води.
Інгредієнти змішати, довести до кипіння і розвести 10 л води. Підкормка підходить для внесення у період наростання зеленої маси, цвітіння і плодоношення.
Матеріал про догляд за кущами «Як виростити ягоди смородини великими та смачними: прості поради від досвідченого садівника» читайте на сайті «ФАКТІВ».
Фото Pixabay107
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter